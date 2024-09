Bergwijn vrací úder Koemanovi: Reprezentace pro mě byla vždycky ctí, ale s ním jsem skončil

Nizozemský fotbalový útočník Steven Bergwijn (26) se ohradil proti rozhodnutí trenéra Ronalda Koemana (61) vyřadit ho po přestupu do Saúdské Arábie z národního týmu. V rozhovoru pro De Telegraaf prohlásil, že pod Koemanem už hrát nikdy nebude.

Bergwijn nedávno odešel z Ajaxu do al-Ittihádu, se kterým podepsal smlouvu až do roku 2027. Koeman na to reagoval reagoval prohlášením, že "tohle nemá nic společného se sportovními ambicemi, jeho účet v nizozemském národním týmu se uzavřel."

Bergwijn, který za reprezentaci hrál od roku 2018, uvedl, že se ho trenérův postoj dotkl. "Takhle se s hráči nejedná. Reprezentace pro mě byla vždycky ctí, ale pod tímto koučem už hrát nechci. Skončil jsem s ním," řekl bývalý hráč PSV Eindhoven a Tottenhamu.

"S někým, kdo mě takto záměrně shazuje v médiích, končím," uzavřel zjevně ublížený Bergwijn.

