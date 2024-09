Dlouhé nohy a krade balony jako Busquets. Španělé obdivují Krále. Velká trefa, říká novinář

V Rusku nechtěl být, v Anglii to nevyšlo, v Německu se znovu našel, ale stará forma potkala Alexe Krále (26) až ve Španělsku. V kádru Espaňolu Barcelona, kde hostuje z Unionu Berlín, pookřál. "Týmu se moc nedaří, ale Král je jedním z jeho nejlepších hráčů. Velké překvapení," neváhá redaktor Miguel Baeza ze španělské redakce Livesport Zpráv.

Byl to překvapivý krok. Čekalo se, že bude Alex Král po vypršení kontraktu ve Spartaku Moskva pokračovat v berlínském Unionu, kde podepsal smlouvu jako volný hráč. Jenže rázem se kučeravý záložník objevil ve Španělsku a pózoval s dresem nováčka La Ligy, kde se domluvil na hostování.

"Byl to náš společný sen dostat se do španělské ligy, Alexovi se proti španělským týmům v minulosti dařilo a Espaňol měl hlavně Alexe vytipovaného na pozici šestky jako hráče číslo jedna," prozrazuje hráčův manažer Karol Kisel, proč došlo k dalšímu stěhování.

Zatím vše nasvědčuje, že to nebyl krok vedle. První dva zápasy odehrál jako střídající hráč, poslední tři už byl členem základní sestavy a pomohl mimo jiné k remíze proti Atlétiku Madrid. Katalánský novinář Olbert Ortega hned vyťukal na sociální síť X následující slova: "Král je jedním z největších objevů La Ligy. Je to komplexní záložník, který je klíčem k šancím Espaňolu na záchranu."

Defenzivní záložník v utkání vykázal 84% přesnost přihrávek, sedm vyhraných soubojů a tři odebrané míče soupeři. Během celého zápasu se ani jednou nedopustil prohřešku mimo povolená pravidla.

"Je velmi silný, dozadu je spolehlivý a týmu dodává balanc," chválil českého fotbalistu trenér Manolo González a vzápětí dodal: "Je to typ záložníka, kterého jsme neměli. Zvedá úroveň kádru, může hrát jako šestka nebo osmička."

Dobrý začátek na Pyrenejském poloostrově vrátil Krále i do národního týmu, kde byl naposledy 20. listopadu při klíčovém utkání s Moldavskem o postup na Euro. Na turnaj ale po změně trenéra neputoval. Pozvánka nepřišla ani pro březnový test s Norskem a Arménií.

Až nyní trenérský štáb neopomenul jeho výkony a rozhodl se mu dát další šanci. Forma ze Španělska by jej klidně mohla katapultovat do základní sestavy. Obzvlášť ve chvíli, kdy absentuje Michal Sadílek. Zároveň by mohl uvolnit Tomáše Součka, jenž na Euru hrával na defenzivnější pozici a neměl prostor doplňovat ofenzivu. Roli hlavní šestky by tak mohl obsadit právě Král, který na ni zatím obstává v La Lize.

"Hraje ji opravdu dobře," neváhá Miguel Baeza ze španělské redakce Livesport Zpráv. "Je silný v plnění defenzivních povinnostech, ale co se mi na něm líbí, jak se nebojí strhnout mužstvo. Nepoznáte na něm, že je v týmu nováčkem. Má v sobě rysy lídra."

Statistiky Alexe Krále v La Lize. Livesport / Profimedia

Podle Baezy navíc Královi zůstaly ofenzivní choutky. Sem tam také umí podpořit útok, což Španělé vždy rádi ocení. "Předčil všechna očekávání a prošel přísným měřítkem. Jeho fyzické predispozice ho předurčují k tomu, aby na pozici šestky vynikal. Má dlouhé nohy, pokryje velký prostor, umí skvěle odebírat míče. Dokonce bych řekl, že mi jeho fyzickou hrou něčím připomíná Sergia Busquetse. Nechci je srovnávat, protože Busquets je legenda a exkluzivní hráč, ale něco mají společného," říká Baeza.

Pro Espaňol, který se vrátil do La Ligy okamžitě po sestupu, jde o trefu. "Jednoznačně je to velký úspěch skautingu," neváhá Baeza.