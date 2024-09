Nový trenér pro Ronalda. Al Nassr nebyl spokojený s Castrem, nahradit by ho měl Pioli

Portugalský trenér Luis Castro (63) výsledkově nenaplnil ambice Al Nassru, jehož hlavní hvězdou je Cristiano Ronaldo (39). Vedení saúdskoarabského klubu jej proto v úterý odvolalo z funkce trenéra A-týmu. Jeho nástupcem se s největší pravděpodobností stane bývalý kouč milánského AC Stefano Pioli (58).

Al Nassr disponuje takřka neomezenými finančními zdroji, v jeho kádru jsou kromě Ronalda například Aymeric Laporte, Marcelo Brozovič, Otávio nebo Sadio Mané. V minulosti ovládl Saudi Professional League už devětkrát, poslední roky však vychází naprázdno. Letos je po třech kolech až sedmý, navíc v asijské Lize mistrů pouze remizoval s iráckým týmem Al Shorta 1:1. Vedení tak k sáhlo k obměně trenérského štábu.

Na lavičce poraženého finalisty tamějšího Superpoháru skončil Portugalec Castro. Ten do Al Nassru dorazil v létě 2023 a vedl jej v 54 zápasech. Z nich 37 vyhrál, devět prohrál a v osmi remizoval. V aktuální sezoně ovšem dokázal triumfovat jen dvakrát. Vedení klubu navíc vycítilo možnost získat zadarmo věhlasnou náhradu.

Do oka zástupcům saúdskoarabského klubu údajně padl Stefano Pioli. Italský kouč je bez práce poté, co v květnu letošního roku opustil milánské AC. Slavnou značku vedl do 240 utkání a jeho největším úspěchem je zisk mistrovského titulu v Serii A v sezoně 2021/22.

Pioliho přitom společnost Public Investment Fund (PIF), jež vlastní a řídí většinu saúdskoarabských klubů, chtěla původně získat do čela A-týmu Al Ittihadu. Tuto pozici ovšem již dříve obsadil Francouz Laurent Blanc. Zástupci společnosti ale v zájmu o Itala setrvali a rozhodli se jím nahradit Castra, informoval Fabrizio Romano.

Vyjednávání už jsou podle specialisty na přestupový trh v závěrečné fázi, brzy by měly být podepsány všechny smlouvy a italský manažer dosazen do funkce. Portugalská média nicméně uvedla, že ve hře byl coby kandidát na post trenéra Al Nassru také další Portugalec Sérgio Conceicao. Ten je bez práce poté, co v létě po sedmi letech opustil FC Porto. I jeho se nejspíš PIF chystá angažovat, pokud některý z dalších trenérů působících na Středním východě selže.