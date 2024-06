Ronaldo chce po nepovedené sezoně do Al Nassru přivést dva bývalé spoluhráče z Realu Madrid

Útočník Al Nassru Cristiano Ronaldo (39) zažil s týmem neúspěšnou sezonu, ve které se jim nepodařilo získat ani jednu trofej. V reakci na to požádal hvězdný Portugalec vedení klubu, jestli by nepřivedlo dva jeho bývalé spoluhráče, kteří by byli bezpochyby velkým přínosem.

Ronaldo dokázal ve druhé sezoně v dresu arabského Al Nassru překonat rekord v počtu vstřelených gólů (35) v saúdské nejvyšší soutěži. Jeho tým však v lize skončil o propastných 14 bodů za Al Hilalem, ve finále ligového poháru bylo k vidění opět rijádské derby, když se utkaly kluby Al Hilal a Al Nassr. Ronaldo a spol. však prohráli 1:2 po penaltách a zakončili tak ročník bez zisku trofeje.

Podle španělského deníku Marca žádá portugalský kanonýr svůj klub o podepsání jeho dvou bývalých spoluhráčů. První posilou by mohl být brazilský záložník Casemiro, se kterým Ronaldo působil v Realu Madrid a Manchesteru United. Dvaatřicetiletý defenzivní záložník má za sebou nevydařenou sezonu, kterou však částečně spravila výhra ve finále FA Cupu 2:1 proti Manchesteru City.

Rodák ze Sao Paula toho na jaře v dresu Rudých ďáblů moc neodehrál, jelikož kvůli zranění přišel o 17 zápasů. I přesto, že má Casemiro v Manchesteru smlouvu až do června 2026, tak by jeho odchod nemusel být nemožný. Vedení United totiž plánuje velkou přestavbu a je otázka, zda zkušený Brazilec figuruje v dalších plánech klubu z Old Trafford.

Pětinásobný držitel Zlatého míče navrhl vedení i příchod Nacha Fernándeze. Čtyřiatřicetiletý obránce před pár dny vyhrál jeho šestou trofej Ligy mistrů. Nachovi, který strávil celou kariéru v Realu, na konci aktuální sezony v Los Blancos vyprší smlouva. Mohlo by se tedy stát, že by Al Nassr dokázal podepsat Španěla jako volného hráče.

Zatím není známo, zda mají fotbalisté o angažmá v Saúdské Arábii zájem. Jedno však jasné je – kdyby se Al Nassru povedlo podepsat Casemira a Nacha, výrazně by tím vylepšil defenzivu a v dalším ročníku by mohl být jasným aspirantem na zisk titulu.