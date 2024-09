AS Řím rychle našel nového trenéra, Jurič nahradil odvolaného De Rossiho

Jurič je novým trenérem AS.

Trenér Daniele De Rossi (41) byl po čtyřech zápasech bez vítězství v úvodu nového ročníku italské ligy odvolán od fotbalistů AS Řím. Klubová legenda strávila u mužstva jen osm měsíců, v lednu mistr světa z roku 2006 De Rossi převzal tým po odvolaném Josém Mourinhovi. Na lavičce ho nahradí Chorvat Ivan Jurič (49).

Devětačtyřicetiletý Jurič, jenž v minulých třech sezonách vedl FC Turín a v Serii A v minulosti trénoval také Janov a Veronu, podepsal smlouvu do června 2025. Podle informací italských médií by měla být její součástí opce na další rok.

Jednačtyřicetiletý De Rossi je odchovancem a bývalým kapitánem AS, za který během 18 let odehrál 616 soutěžních utkání. Více startů v historii klubu nasbíral pouze jeho bývalý spoluhráč Francesco Totti (783).

De Rossimu se přitom na jaře dařilo. Římany posunul v Serii A na šesté místo, postoupil s nimi do semifinále Evropské ligy a vysloužil si prodloužení smlouvy až do konce sezony 2026/27. Jenže z úvodních čtyř zápasů nového ročníku nevyhrál klub ani jednou a s třemi body mu v tabulce patří až 16. místo. Cíl kvalifikovat se do Ligy mistrů je tak zatím hodně vzdálený.