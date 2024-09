Udinese po obratu vévodí Serii A, Thauvin potvrdil formu dvěma góly. Lazio přemohlo Veronu

Alessandro Sabattini / Getty Images Europe / Getty Images via AFP

Udinese pokračuje ve skvělém startu do sezony Serie A. V dohrávce čtvrtého kola zvítězilo v Parmě po obratu 3:2 a bez porážky vede tabulku o bod před Neapolí. Dvěma góly přispěl k výhře Florian Thauvin, jenž se v novém ročníku podílel již na čtyřech brankách. Domácí, kteří po prvním poločase vedli 2:0, dohrávali v deseti. Lazio bere podruhé v sezoně tři body, při jeho domácím triumfu nad Veronou 2:1 padly všechny góly v prvních 20 minutách zápasu.

Hráčům Parmy návrat do Serie A zatím příliš nevychází, z úvodních tří zápasů získali čtyři body. Ale jelikož byli ve všech dosavadních utkáních konkurenceschopní, nebylo velkým překvapením, že se proti Udinese ujali vedení. Jediným šokem bylo, jak brzy se to I Crociati povedlo. Valentin Mihaila našel v šestnáctce Enrica Del Prata již ve druhé minutě, italský obránce byl tváří v tvář brankáři nekompromisní.

Po rychlém vstupu do utkání si ani jeden tým nedokázal vytvořit větší šanci. Udinese se nenechalo odradit počátečními potížemi a snažilo se najít cestu zpět do zápasu, ale jeho nejlepší pokusy v podání Sandiho Lovriče a Martína Payera byly zblokovány dříve, než mohly prověřit Leandra Chichizolu v brance Parmy. Hosté byli v závěru poločasu nebojácní, ale jejich troufalost se jim nakonec vymstila.

Na druhé straně udeřil Ange-Yoan Bonny poté, co jej po průniku na pravém křídle nalezl prudkou přihrávkou Dennis Man. Stejně jako v prvním poločase se síť brzy rozvlnila téměř okamžitě. Tentokrát to byli hosté, kdo se mohli radovat. Hassane Kamara zakroutil centr z levého křídla na hranici šestnáctky, kde číhal Lorenzo Lucca. Útočník poslal hlavičku do pravého dolního rohu Chichizolovy branky.

Hosté se dál snažili o druhý gól a ten přišel v 68. minutě, kdy vyrovnal Thauvin. Francouzský útočník byl připraven na zadní tyči, odkud křížnou střelou k tyči vsítil vyrovnávací trefu. Poté se situace pro domácí ještě zhoršila, protože byl Mandela Keita dostal druhou žlutou kartu a musel pod sprchy. Uplynulo pár minut a Bianconeri přesilovku využili, znovu byl po centru ze strany dobře postaven ve vápně Thauvin.

Přes veškerou snahu se domácím nepodařilo uzmout ze zápasu alespoň bod, početní nevýhoda se ukázala být nepřekonatelnou výzvou. Udinese se díky vítězství vrátilo do čela tabulky, zatímco Parma zůstala na 12. místě. V posledních třech zápasech proti Le Zebrette inkasovala dva a více gólů.

Domácím stačilo necelých pět minut, aby se dostali do vedení. Boulaye Dia si naběhl na přihrávku od Mattii Zaccagniho ze středu hřiště, v pokutovém území se prosmýknul kolem obránce a střelou k tyči otevřel skóre. Hosté však téměř okamžitě vyrovnali zásluhou Caspera Tengstedta, který při průniku jeden na jednoho s přehledem překonal brankáře.

V živém úvodu si na další přesný zásah brousil zuby Nicolò Rovella, jeho prudkou ránu z dobrých 30 metrů ale vytěsnil gólman nad břevno. Netrvalo však dlouho, než se Orlům podařilo získat vedení zpět. Zaccagni si znovu připsal asistenci, tentokrát přihrál Tatymu Castellanosovi, proti jehož přízemní ráně byl Lorenzo Montipò bezmocný.

Domácí v aktivitě na půli soupeře nepolevili, před odchodem do kabin ale navýšit vedení nedokázali. Dočkat se fanoušci Lazia mohli krátce po výměně stran, Gustav Isaksen však pálil mimo. Na druhé straně pak Flavius Daniliuc hlavičkoval vedle. Montipò později předvedl úžasný dvojitý zákrok, kterým udržel svůj tým ve hře.

Nejprve zlikvidoval Diaovu prudkou ránu, vzápětí zablokoval i dorážku Nuna Tavarese. Orli nadále usilovali o třetí gól, nebojácnou hrou zároveň riskovali vzkříšení ofenzivních snah Verony. Na záživný vstup do prvního dějství již ale ani jeden celek nenavázal.