Juventus hladce přehrál Janov a je první, Inter po dvou ligových ztrátách zase bere body

Juventus Turín v 6. kole Serie A zvítězil na hřišti FC Janov 3:0 a posunul se do čela neúplné tabulky Serie A. Dvě branky vstřelil Dušan Vlahovič (24). Inter Milán zvítězil na hřišti Udinese 3:2 a po třech soutěžních zápasech se dočkal výhry. Dvěma góly se na tom podílel argentinský útočník Lautaro Martínez (27). Budoucí soupeř pražské Sparty v Lize mistrů se po dvou ligových ztrátách bodově dotáhl na FC Turín, který bude hrát až v neděli, i městského rivala AC Milán, s nímž před týdnem prohrál derby.

Inter otevřel skóre už po 43 sekundách, kdy Darmianovu průnikovou přihrávku poslal do sítě záložník Frattesi. Kabasele hlavou vyrovnal, ale "Nerazzuri" se ještě do poločasu vrátili do vedení. V nastaveném čase se po centru Dimarca poprvé v sezoně prosadil Martínez a krátce po změně stran nejlepší střelec minulého ročníku přidal druhý gól.

V závěru výsledek zkorigoval Lucca, ale Udine si po povedeném startu do soutěže připsalo druhou porážku za sebou. Kleslo na páté místo s jednobodovou ztrátou na Inter. Milánský tým bude v LM soupeřem Sparty až v lednu, do elitní soutěže vstoupil italský šampion bezbrankovou remízou s Manchesterem City.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vlahovič se poprvé trefil z penalty nařízené pro De Winterovu hru rukou. Druhou branku srbský útočník přidal o sedm minut později. Průnikovou přihrávkou jej uvolnil Koopmeiners a Vlahovič tvrdou ranou na zadní tyč propálil brankáře Golliniho. V 90. minutě si střídající Conceicao z druhé vlny naběhl na Thuramovu přihrávku a přízemní ranou zpečetil konečný výsledek.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Juventus od začátku sezony ještě neinkasoval, čímž pokořil ligový rekord. Dnes zvítězil po třech bezbrankových remízách a v čele jej může předskočit městský rival FC Turín, jenž v neděli vyzve Lazio. Janov v lize počtvrté v řadě nevyhrál a navíc se ve středu musel smířit s vyřazením z italského poháru od městského rivala Sampdorie, která aktuálně hraje Serii B. Při výtržnostech fanoušků obou týmů bylo zraněno více než 50 lidí.

Boloňa – Atalanta (20:45)

Tabulka Serie A