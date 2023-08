Buffon oznámil konec kariéry. Legendární italský brankář se loučí po 28 letech

Buffon potvrdil konec kariéry. Dokázali jsme to společně, rozloučil se po 28 letech

Buffon potvrdil konec kariéry. Dokázali jsme to společně, rozloučil se po 28 letech

Přestože měl v mateřské Parmě před sebou smlouvu ještě na rok, rozhodl se dát aktivní kariéře vale. Bývalý italský reprezentant, mistr světa, desetinásobný vítěz Serie A a mistr Ligue 1 Gianluigi Buffon (45) pověsil rukavice na hřebík po 28 letech.

Buffon se před dvěma lety vrátil z Juventusu do Parmy a původně dvouletou smlouvu po roce prodloužil, během uplynulých dnů se však začalo spekulovat o tom, že kariéru ukončí. To nyní jeden z nejlepších brankářů historie potvrdil. Buffon má posílit realizační tým italské reprezentace, kde má podle nepotvrzených zpráv nahradit zesnulého Gianlucu Vialliho.

"To je vše, přátelé! Dali jste mi všechno. Já jsem vám dal všechno. Dokázali jsme to společně," rozloučil se legendární brankář s kariérou na sociální síti.

V pouhých 18 letech debutoval v Serii A za Parmu, za kterou celkem odchytal 265 soutěžních zápasů, v nichž 98krát udržel čisté konto. V sezoně 1998/99 pomohl mateřskému klubu vyhrát Italský pohár a rovněž Pohár UEFA, o rok později s Parmou získal domácí Superpohár.

Největších úspěchů však dosáhl po přestupu do Juventusu, v jehož dresu desetkrát opanoval italskou nejvyšší soutěž, k tomu přidal druholigový triumf z ročníku 2006/07 a řadu dalších trofejí. Legendární gólman za Starou dámu nastoupil do 685 utkání ve všech soutěžích a 322krát v nich udržel nulu. Před sezonou 2018/19 odešel do PSG, se kterým vyhrál francouzský titul, ale po pouhém roce se vrátil.

V roce 2006 mohl políbit pohár pro mistry světa. AFP

Jeden z nejlepších gólmanů historie je se 176 starty rekordmanem italského národního týmu, jemuž zásadní měrou pomohl k triumfu na mistrovství světa 2006. Rekord drží i v počtu odehraných utkání v Serii A se 657 starty. V minulé sezoně za Parmu odchytal ve druhé lize 19 zápasů, potýkal se však také se zdravotními problémy.