Parma nezvládla boj o postup do Serie A a veterán Buffon se neubránil slzám

Róbert Krupár

Fotbal někdy dokáže přinést hořká zklamání. Své o tom ví i legendární Gianluigi Buffon (45). Slavný italský brankář jen stěží zvládal ukočírovat emoce poté, co jeho Parma nezvládla barážový dvojzápas s Cagliari a zavřely se jí dveře do Serie A.

První zápas Parmy proti Cagliari v semifinále play off o postup do Serie A přinesl velké drama. Buffonův tým vedl po prvním poločase 2:0, ale druhé dějství, do něhož už velezkušený gólman kvůli zranění lýtka nenastoupil, vůbec nezvládl. Po třech inkasovaných gólech v rozmezí závěrečných 20 minut padl 2:3.

A protože odveta, do níž zdravotně indisponovaný Buffon už nezasáhl, nabídla bezbrankovou remízu, zavládla v klubu ze Sardinie euforie. Svěřenci Claudia Ranieriho se v závěrečném dvojzápase utkají s Bari o postup. Vyřazení nesl obzvláště těžce ikonický brankář, který si chtěl na závěr kariéry ještě zahrát mezi elitou. Po konci utkání se neubránil slzám.

"Myslím, že lidé dobře chápou, proč v pětačtyřiceti letech stále chytám. Je to jedna z věcí, která má opravdu smysl, fotbal ke mně prostě patří. Platilo to během dvaceti let, které jsem strávil v Juventusu, a také jednu sezonu v PSG. Svou práci dělám s nadšením. A ještě více to platí o mém působení v Parmě," uvedl před časem.

Buffon strávil v Parmě uplynulé dvě sezony poté, co opustil Juventus. Momentálně není jasné, zda si legenda Staré dámy protáhne kariéru o další sezonu.