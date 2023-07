Nabídka, která se neodmítá? Saúdové lákají legendárního Buffona na pohádkový plat

Kluby ze Saúdské Arábie způsobují v letním přestupovém období revoluci na fotbalovém poli. Hvězdy nejpopulárnějšího sportu světa dostávají jednu lákavou nabídku za druhou a evropské kluby by se měly mít na pozoru. Nejmenovaný tým ze Středního východu by rád do svých řad přivedl i veterána Gianluigiho Buffona (45). Mistr světa z roku 2006 se předloni v létě vrátil do Parmy, kde stále působí v Serii B. V minulé sezoně nastoupil napříč soutěžemi do 19 zápasů.

Nedávné investice do saúdskoarabského fotbalu způsobily na evropském trhu rozruch, řada známých hráčů totiž přijala lukrativní nabídky klubů jako Al-Hilal a Al-Nassr. Nedělní vydání deníku Corriere dello Sport uvedlo, že Buffon je nejnovějším jménem, kterému bohatá země nabídla smlouvu v hodnotě přibližně 30 milionů eur (712 milionů korun) za sezonu.

"Myslím, že lidé velmi dobře chápou, proč ev 45 letech stále chytám. Je to jedna z věcí, která má opravdu smysl, a fotbal ke mně prostě patří. Platilo to během dvaceti let, které jsem strávil v Juventusu, a také během jedné sezony v PSG. Svou práci dělám dobrovolně, rád a s nadšením. A ještě více to platí o mém působení v Parmě," řekl před časem fotbalový matador.

Buffon se do Parmy vrátil po letech strávených v Juventusu a PSG. Profimedia

Pokud by nabídku přijal, stal by se po Sebastianu Giovincovi, který hrál za Al-Hilal v letech 2019 až 2021, druhým Italem, který by působil v saúdské Pro League. Zkušený italský brankář, který má s Parmou ještě rok platnou smlouvu, má nyní tři možnosti: Pokračovat v regionu Emilia-Romagna, ukončit kariéru, nebo přijmout velkorysou nabídku.

V minulosti se zkušený gólman nechal slyšet, že by v případě postupu tradičního klubu do Serie A pověsil rukavice na hřebík. Parma však v červnu v semifinále play off nestačila na Cagliari a legenda Juventusu se neubránila slzám. Buffon své prohlášení upravil a dodal, že by si i tak dokázal představit ještě jednu sezonu mezi profesionály.

"Po příští sezoně bych rád přestal hrát na nejvyšší úrovni, už toho bylo dost. Jsem soutěživý a vždy nespokojený, na hřiště chodím, abych se stále zlepšoval, a nikdy nechci být považován za dvojku," doplnil Buffon.