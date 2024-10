Chiellini si v Juventusu užívá novou roli a chválí: Liga mistrů se změnila k lepšímu

Bývalý hráč Juventusu Giorgio Chiellini (40) se vrátil do Turína v nové funkci. Od září v klubu svého srdce zastává pozici vedoucího pro vztahy s fotbalovými institucemi. Juventus tak zastupuje při kontaktu například s hráčskými či ligovými asociacemi. Při jedné z takových akcí, konkrétně při valné hromadě Evropské klubové asociace (ECA), jej vyzpovídala stanice Sky. Bývalý obránce mluvil mimo jiné o tom, že se mu líbí nový formát Ligy mistrů.

"Nová Liga mistrů se mi líbí, první dva týdny byly nadmíru zajímavé. Hraje se tolik zápasů. Dosud jste sledovali hlavně výsledky ve vaší skupině, teď se musíte dívat i všude kolem. Všechno je důležité a všechno vás zajímá," pronesl Chiellini o novém formátu evropských soutěží.

"Myslím, že s časem to doceníme ještě více. Myslím, že si neuvědomujeme, jak zásadní krok to je," dodal. "To, že vás soutěž zajímá každý den a nutí vás neustále něco objevovat a zjišťovat, je ten správný směr," myslí si.

Bývalý kapitán Juventusu a italské reprezentace ale hovořil také o nové práci, kterou mu turínský klub nabídl. "Je zajímavé a podnětné, že jsem dostal příležitost začít novou cestu ve stejném světě, ale z jiné strany," vysvětlil při valné hromadě ECA, která se konala v Aténách.

"Postupně objevuju, jak a proč se co děje. Je ještě příliš brzy na nějaké konečné soudy. Být zpět v ECA je pro klub nový začátek, podobně jako pro mě. Je to hlavně o učení se nových věcí, a že jich je," uzavřel.

Svým vyjádřením také připomněl, že se Juventus po třech letech, od doby, kdy koketoval s myšlenkou uzavřené Superligy, vrátil na zasedání ECA. Podnětem pro italský celek bylo vyjednávání s FIFA o ziscích z nadcházejícího mistrovství světa klubů.