Conteho talisman Lukaku dál přináší Neapoli úspěchy, adept na titul si poradil s Comem

Neapol zvítězila v sedmém kole Serie A proti nováčkovi z Coma 3:1. Utkání na Stadionu Diego Armanda Maradony si podmanil Romelu Lukaku (31), za jehož příchod silně loboval kouč Antonio Conte. Belgičan mu důvěru splatil dalším gólem a dvěma asistencemi proti svěřencům Cesca Fábregase, díky čemuž Azzurri obhájili průběžnou první příčku.

Svěřenci Conteho, kteří se díky dobré formě nacházeli na čele tabulky Serie A, neztráceli proti nováčkovi čas. Pozici na vrcholu italské nejvyšší soutěže si upevnili po neuvěřitelných 25 sekundách. Scott McTominay, který se již stal miláčkem fanoušků v Neapoli, obdržel míč od Lukaka, otočil se kolem stopera Alberta Dosseny a poté zamířil přesně k tyči.

Přestože Como inkasovalo dosud nejrychlejší gól sezony, nezanevřelo na svůj herní plán. Razantní pokusy z dílny Gabriela Strefezzy a Nica Paze však mířily těsně vedle. Poté, co si Paz prvním pokusem seřídil mířidla, měl obrovskou smůlu, že se jeho další dalekonosná střela odrazila od tyče. Neapol sice od srpna v žádné soutěži neinkasovala, nedokázala ovšem odolat tlaku, který na ni Como vyvíjelo.

Máximo Perrone posunul míč na Strefezzu na hranici pokutového území a Brazilec zakončil mimo dosah Elia Caprileho, který byl poprvé v neapolských barvách překonán. Conte musel mít pro své hráče o přestávce několik ostrých slov, protože do druhého dějství vtrhli odhodlaní a brzy za to byli odměněni.

Po nepřesné přihrávce Marca Olivera Kempfa se domácí dostali do útoku a Mathías Olivera byl Sergim Robertem zastaven jen za cenu faulu, což Lukaku potrestal z penalty. Poté se na hřišti rozlévala vášeň a Como mělo štěstí, že byl Strefezza ušetřen červené karty a Neapol nekopala další penaltu poté, co Alberto Moreno strčil do Chvičy Kvaraccheliji.

Navzdory celkově dobrému výkonu Como neudělalo dost pro to, aby si v závěrečné fázi zasloužilo vyrovnat, branku tak vstřelila znovu Neapol. Belgický útočník si připsal další asistenci, když vyzrál nad Kempfem a přihrál střídajícímu Davidu Neresovi, který svou střelu umístil pod gólmana Emila Audera.

Šesté vítězství ze sedmi zápasů upevnilo Neapol v čele Serie A, čímž dali svěřenci Conteho zapomenout na hrůznou prohru 0:3 s Veronou v prvním kole. Na druhé straně slušný výkon nepřinesl týmu od malebného jezera kýžené body, fanoušci Coma si však mohou všímat pokroků v osobitém stylu hry.

