Dybalovo miliardové odmítnutí. Radost pro fanoušky, bolest pro klub AS Řím

Paulo Dybala (30) před pár dny odmítl tříletou smlouvu na 75 milionů eur, která přišla ze Saúdské Arábie. Za jeho rozhodnutím, které v očích fanoušků AS Řím ještě víc upevnilo jeho pozici, stojí několik různých důvodů. Jeho dlouhodobá budoucnost nicméně zůstává nejistá.

Jedním z mužů, kteří se v tomto přestupovém okně starají o rozruch, je Dybala. Ten, když už se zdálo, že zamíří do týmu Al Qadisiya, změnil plány. Lukrativní tříleté smlouvě řekl rezolutní "ne".

Argentinec nejprve na začátku srpna odmítl původní nabídku, protože byl přesvědčen, že by měl zůstat v Evropě, aby neohrozil možné působení v národním týmu. Pak ho ale trenér Daniele De Rossi v úvodním zápase nové sezony proti Cagliari nezařadil do základu a zdálo se, že možný odchod je znovu aktuální. Částka 75 milionů vypadala takřka neodmítnutelně...

Co vedlo k rozhodnutí?

Čtvrtek 22. srpna měl být tím dnem, kdy bude Dybala naposledy hráčem AS Řím. A tak se aktuální mistr světa v klidu vydal do sportovního centra týmu, ale jen si potrénoval v posilovně. Pak si začal vytahovat věci ze skříňky a zdravit spoluhráče.

Jakmile však odešel, čekal na něj příval fanoušků Giallorossi, kteří ho mezi kartičkami k podpisu a žádostmi o selfie zahltili prosbami a žádali ho, aby v Římě zůstal. Jenže Dybala se podepsal, bez úsměvu zapózoval na několika fotografiích na památku, nasedl do auta a odjel.

Pak přišel večer a Dybala jako blesk z čistého nebe zveřejnil na Instagramu svou fotku v římském dresu. Vypadalo to jako poslední vzkaz fanouškům. A vskutku ironicky ji začal slovy "Děkuji, Říme..." a pod to napsal "Uvidíme se v neděli".

Překvapivě pak Dybala roztrhal smlouvu, kterou dostal od Saúdů a své rozhodnutí vysvětlil následovně. "V Itálii jsem už třináct let a cítím se tu jako doma, na všech místech, kde jsem byl, jsem se měl skvěle. Jsem tu šťastný, jsem spokojený a moje rodina tu je také doma. Takto jsem se rozhodl, teď se musíme soustředit na budoucnost," sdělil.

Média i fanoušci se ptali na skutečné důvody odmítnutí hory peněz, a i nyní se objevují různé hypotézy.

Pravděpodobně šlo o kombinaci několika faktorů – láska fanoušků a celého města, kde je Dybala jako doma, strach z možného vyloučení z argentinské reprezentace a přátelství spoluhráčů jako Leandro Paredes a nováček Matías Soulé. Ti ho tlačili k tomu, aby si to rozmyslel. Důležitý byl také postoj jeho manželky Oriany a také jeho matky, obě se na život v Saúdské Arábii nedívaly kvůli kulturním změnám zrovna příznivě.

V neposlední řadě to nejspíš byla nabídka ze strany celku Al Qadisiya, kterou v AS nepovažovali za adekvátní.

Faktem je, že Dybala nyní zůstává v Římě. Paradoxně se navíc klub po jeho rozhodnutí setrvat rozhodl koupit z Al Hilálu Saúda Abdulhamida. Tento pravý bek se tak stává prvním saúdským hráčem v Serii A a pěti nejlepších evropských ligách vůbec.

Dybalova cesta do Říma

Argentinec se svým setrváním rozhodl přinést další radost fanouškům Giallorossi, kteří ho v létě 2022 přivítali v hlavním městě jako spasitele. Na jeho příchod z Juventusu tehdy v centru města dohlíželo více než deset tisíc nadšených fanoušků.

Od července 2022 do srpna 2024 těšil Dybala Římany svými góly a asistencemi, ale také je sem tam zklamal, protože zdravotní problémy ho mnohokrát zahnaly do úzkých. Tak trochu jako v dresu Juventusu.

I v nedávném zápase proti Cagliari, do kterého nastoupil jen z lavičky a který měl být jeho posledním v dresu Giallorossi, demonstroval veškerý svůj talent, když krásně připravil gólovou pozici pro Artěma Dovbyka, který z voleje napálil míč do břevna.

A před týdnem během prohry 1:2 s Empoli mu v úspěšném zásahu zabránila tyč. Nicméně dál předváděl záblesky herní geniality.

Jakou budoucnost má u AS?

Ve dvou sezonách v klubu byl Dybala jednoznačnou oporou. I když možná ne dost na to, aby si obhájil tučné navýšení platu, které podle jeho smlouvy přijde v lednu a díky němuž si hráč vydělá 7 milionů eur + bonusy, což je částka blížící se 9 milionům eur. To je celkem hodně pro klub, který by se tak musel vzdát snu o zmírnění mzdových nákladů.

Spojení Říma a Dybaly z finančního hlediska tedy zůstává složité. Sám De Rossi už pravděpodobně uvažoval o tom, že by ho nahradil, zbavil ho klíčové role a vyzkoušel například Soulého, jenž hraje na stejné pozici jako Dybala. S hráči, jako jsou zmiňovaní dva a Tommaso Baldanzi, má trenér slušné manévrovací schopnosti. Nicméně z ekonomického hlediska to vypadá jako přežitek...

Talent, který má stále co nabídnout

Tím, že se Dybala zřekl arabské nabídky a zůstal v prestižním evropském fotbale, dává najevo, že je hráčem, který má stále co nabídnout. Na rozdíl od mnoha jmen, která se rozhodla vstoupit do saúdské finanční zlaté klece, chce stále být na vysoké úrovni.

Není totiž pochyb o tom, že ačkoli je saúdská liga stále lépe obsazená, zůstává herně limitovaná. Trenér Lionel Scaloni mezitím po potvrzení Dybalovy volby povolal Argentince na nadcházející kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Chile a Kolumbii. A Dybala je konečně zpět v národním týmu.

Kompletní Dybalova římská čísla. Livesport

V Římě se bude snažit přesvědčit De Rossiho o své důležitosti v týmu. Obtížnější však bude přesvědčit Friedkina o zvýšení platu. Ale to už je jiný příběh.