Hvězda na odchodu? AS Řím údajně nepočítá s Dybalou, ten má nabídku ze Saúdské Arábie

Fotbalovou Itálii zaměstnává nová sága. Podle několika zdrojů se AS Řím hodlá zbavit argentinského útočníka Paula Dybaly (30). Hráčův agent se měl sejít s představiteli klubu, aby projednal budoucnost svého klienta. Ten má mít na stole nabídku na působení v Saúdské Arábii za zhruba 15 milionů eur ročně.

Cesty AS Řím a Dybaly by se mohly brzy rozejít. Televizní stanice Sky Sport Italia nedávno informovala, že bývalý hráč Juventusu odmítl lukrativní nabídku saúdskoarabského celku Al Qadisiya, ale zdá se, že Vlci na Argentincův odchod začali tlačit. Ten tak nakonec do exotické destinace nejspíš zamíří.

Sky Sport a La Repubblica tvrdí, že AS je připraveno se s útočníkem rozloučit, a Il Corriere dello Sport dodává, že Dybalův agent Carlos Novel se v úterý večer sešel s jeho představiteli.

"Možná, že Dybala už není středobodem římského projektu. Částečně kvůli jeho platu, částečně proto, že Římané podepsali náhradu v podobě Matiase Soulého za 30 milionů eur, a také proto, že nové vedení ve složení trenér Daniele De Rossi, technický ředitel Florent Ghisolfi a generální ředitelka Lina Souloukouová považuje některé hráče za minulost," prozradil zpravodaj Sky Sport Angelo Mangiante.

Podle něj byli Římané připraveni přijmout nabídku ze Saúdské Arábie, ale hráč jim svým odmítavým rozhodnutím udělal čáru přes rozpočet. Situace se nakonec změnila ve středu, kdy novinář Fabrizio Romano oznámil, že Dybala podepíše s novým celkem tříletou smlouvu.

To, že s ním jeho současný zaměstnavatel v sestavě nepočítá, dokazuje fakt, že se dohodl na podmínkách smlouvy také se 27letým útočníkem Nice Jeremiem Bogou a chce přestavět ofenzivní řadu.

"Na mé rozhodnutí nemělo nic vliv. Proti Evertonu jsem postavil tým, který jsem chtěl vidět. Blíží se začátek sezony a my se musíme více přiblížit tomu, jak chceme hrát. Experimentoval jsem, stejně jako v jiných zápasech. Ti, kteří jeli do Anglie, jsou všichni hráči Říma. Uvidíme, co se stane. To platí nejen pro Dybalu, ale pro všechny. Když se mě vedení ptalo, jestli jsou nějací hráči, kteří by měli za každou cenu zůstat, řekl jsem, že ne. Kdo chce odejít, může tak učinit," prozradil před několika dny v rámci přípravy trenér De Rossi.