Fabregasovo Como se vrací do Serie A s ambiciózními majiteli a plné známých tváří

Během očekávání návratu do Serie A zestárli skalní fanoušci Coma o 22 let. Mezitím se klub stihl propadnout až do čtvrté ligy a několikrát přivítat nové majitele. Odměnou za věrnost příznivců je nová éra italského celku, v níž se klade stejnou mírou důraz na progres a udržitelnost. Kouč Cesc Fábregas (37) nalákal do týmu několik zvučných jmen, první ligový zápas sezony s Juventusem tak bude mít grády.

Pro klub ze severní Itálie to nebylo úplně jednoduché. Musel se vyškrábat až ze Serie D a vypořádat s bankrotem. Před pouhými pěti lety se ale spoluvlastníkem stala jedna z nejbohatších indonéských rodin, dlouhá a krkolomná cesta by tak podle všeho měla stát za to. Ambiciózními majiteli posvěcěné letní příchody velkých jmen naznačují, že dál bude Como pokračovat už jen vzhůru.

Como není v Serii A žádným nováčkem

V letech 1984 až 1989 Como pětkrát po sobě působilo v nejvyšší italské soutěži. Před finančními problémy na začátku tisíciletí strávily různé generace Azzurri příjemná období v Serii B a bojovaly o postup zpátky mezi fotbalovou smetánku z Apeninského poloostrova.

Počátek úpadku přišel v sezoně 2002/03, kdy návrat Coma do Serie A trval jen jeden rok. Bylo to ponuré období, v němž klub sídlící u malebného jezera zvítězil jen čtyřikrát a získal pouhých 24 bodů. Následovaly další dva sestupy a mužstvo se najednou ocitlo v Serii D.

V roce 2004 byl na Como vyhlášen konkurz. Před sezonou 2005/06 byl celek zlikvidován a nucen začít znovu jako nový subjekt, ale jeho finanční problémy nezmizely ani v následujících letech. V ročníku 2016/17 byl klub prohlášen za nefunkční a dán do dražby, v níž ho koupila manželka bývalého záložníka Chelsea Michaela Essiena.

Z toho se nakonec vyklubalo krátkodobé vlastnictví včetně nepovedeného sporu o název. Nově vytvořený celek sice navázal na historii toho původního, musel se ale přejmenovat, oficiální název klubu tak je Como 1907.

V roce 2019 po postupu do Serie C tým koupila indonéská společnost Djarum Group. Tu vlastní bratři Hartanovi, miliardáři, díky nimž má Como nejbohatší majitele ze všech týmů v Itálii. Djarum Group předala kontrolu nad celkem další firmě, kterou vlastní – londýnské mediální společnosti SENT Entertainment.

To byl zlomový okamžik v příběhu Coma, protože téměř přes noc se jeho osud změnil – a to dramaticky. V této nové éře se příznivcům, kteří byli zvyklí na to, že Azzurri jdou od jedné finanční katastrofy ke druhé, najednou objevila naděje na lepší budoucnost.

Krátce po převzetí kontroly nad klubem Michael Gandler ze společnosti SENT Entertainment v rozhovoru hovořil o jejich ambicích stát se "digitálním Ajaxem" – využívat mediálních dovedností k vytváření inovativního obsahu a rozvíjet celek komerčně – na domácí i globální úrovni. Rovněž usiluje o to, aby se vyrovnal mládežnickým akademiím italských gigantů Interu, Říma a Atalanty.

Nešlo o to vyhazovat směšné částky a rychle se stát velmocí jako Manchester City. Gandler chtěl postupem času vybudovat projekt s moderními myšlenkami a zároveň respektovat tradice a historii klubu. To však neznamenalo, že by mu chyběly ambice. Gandler hovořil o tom, že klub vytvoří atmosféru podobnou Serii A – "tedy do doby, než se do Serie A vrátí samotné Como".

Co lze očekávat od vracejícího se Coma

Uplynulo pět let a Gandler naplnil své proroctví, že Como 1907 bude opět součástí italské nejvyšší soutěže. Nic nenasvědčuje tomu, že by usnulo na vavřínech. Klub jmenoval bývalého asistenta Cesca Fábregase novým hlavním trenérem. Díky hráčům, jako jsou Raphael Varane, Pepe Reina, Andrea Belotti a Alberto Moreno, se Como dostalo do centra pozornosti médií. V produktivním letním okně získalo 14 hráčů, ať už na trvalý přestup, nebo na hostování.

Ačkoliv podepsali také několik méně známých a mladších hráčů, výše uvedená jména jim dávají směs zkušeností a důležité vítězné mentality v jedné z nejneúprosnějších evropských lig. Obavy, které s takovými hráči souvisejí, jsou následující – jsou schopni zůstat fit a podávat výkony na úrovni potřebné k přežití v Serii A?

Dokáže například Belotti znovu objevit gólovou formu z Turína? Protože bez gólů toho svým stylem hry moc jiného nenabízí. Dalším velkým problémem bude, zda Varane zůstane fit, což jen umocnilo zranění při jeho debutu, když Como prohrálo na penalty se Sampdorií v prvním kole Copa Italia.

Celkově však v klubu panuje pozitivní nálada. A když se spojí krásná kulisa jezera Como, nadějně seskládaný tým plný zvučných jmen, legendární spolumajitelé Thierry Henry a Fábregas jako menšinoví vlastníci – máte recept jako stvořený pro Hollywood. V týmu je navíc stále klubová legenda Alessandro Gabrielloni, jenž ještě nedávno střílel góly v Serii D.

Dnešní Como má hvězdy na hřišti i mimo něj, ale zdá se, že zůstává věrný svým základním hodnotám. Hráči jako Gabrielloni jsou stále klíčovou součástí týmu a klub aktivně spolupracuje s místní komunitou. Nové moderní tréninkové zařízení a návrat mládežnické akademie jsou jasnými příklady toho, že Azzurri zůstávají nohama pevně na zemi.

Koneckonců Henry v rozhovoru pro deník Mirror poté, co se v roce 2022 stal spoluvlastníkem, hovořil o důležitosti komunity, která ho k investici přesvědčila. Jak se bude Comu dařit v Serii A s kádrem, který ještě zdaleka nedosahuje úrovně italské elity, se teprve uvidí, bude to ale zábavná cesta. Rychlý vzestup v posledních několika sezonách naznačuje, že by nováček mohl překonat očekávání.