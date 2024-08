David de Gea (33) by si mohl i přes neúspěšná jednání v Janově vyzkoušet italskou Serii A. Pravděpodobně si ji totiž zachytá za Fiorentinu, jejíž barvy hájí i český reprezentační záložník Antonín Barák (29). Zkušený španělský gólman v novém působišti podstupuje zdravotní prohlídku, načež podepíše jednoletou smlouvu s roční opcí. Naposledy působil v Manchesteru United, odkud odešel loni v létě.

De Gea si v kariéře dosud zachytal jen za dva kluby. Ve Španělsku oblékal dres Atlétika, odkud ve 20 letech zamířil na Britské ostrovy. Tam si ho do Manchesteru United vytáhl legendární Sir Alex Ferguson. Rodák z Madridu za Rudé ďábly nastoupil do 545 soutěžních zápasů a vychytal 190 čistých kont. V reprezentaci startoval pětačtyřicetkrát.

Mezi jeho největší úspěchy patří mimo jiné titul mistra Premier League v sezoně 2012/13 nebo triumf v FA Cupu z roku 2016. Dvakrát také vyhrál Evropskou ligu, jednou s Atlétikem, podruhé s United. Z mezinárodních turnajů má na kontě jedno zlato mistrovství Evropy do 17 let (2007) a dvě ze šampionátů do 19 let (2011 a 2013).