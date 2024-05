Giroud po sezoně vymění Serii A za MLS. Jsem hrdý na to, co jsem v AC dokázal, loučí se

AC Milán na konci sezony opustí Olivier Giroud (37), zkušený francouzský útočník odejde po vypršení smlouvy za novou výzvou do zámořské MLS. Mistr světa z roku 2018 a šampion Serie A ze sezony 2021/22 by se měl upsat Los Angeles FC.

"Jsem hrdý na to, co jsem tady v Miláně dokázal. Odehraju své poslední zápasy a pak se přesunu do MLS," vzkázal Giroud, jehož po sezoně čeká s Francií mistrovství Evropy.

Do AC Milán zamířil v létě 2021 z Chelsea a už na konci první sezony v Itálii se radoval ze zisku Scudetta. Do této chvíle odehrál za Rossoneri 130 soutěžních zápasů s bilancí 48 gólů a 20 asistencí.

Historicky nejlepší střelec francouzské reprezentace (57), s níž v roce 2018 opanoval světový šampionát a o čtyři později v Kataru s ní byl druhý, nastupoval také za Grenoble, Tours, Montpellier nebo Arsenal.