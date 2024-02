Odchod do MLS? Rozhodnu se na konci sezony, řekl Giroud ke své budoucnosti v AC Milán

Olivier Giroud (37) patří mezi klíčové hráče AC Milán, vzhledem ke končící smlouvě je proto jeho budoucnost předmětem častých spekulací. Agent zkušeného útočníka Vincenzo Morabito se nechal slyšet, že rozhodující bude z pohledu jeho chráněnce druhá polovina sezony.

Francouzský reprezentant je s 12 góly a devíti asistencemi napříč soutěžemi nejproduktivnějším hráčem AC Milán, navzdory tomu dosud nejednal o prodloužení kontraktu. "Manželství se uzavírají ve dvou a já věřím, že rozhodující bude druhá část sezony," prohlásil agent Vincenzo Morabito pro Radio CRC směrem k budoucnosti mistra světa z roku 2018.

"V Miláně se cítí dobře, ale musí brát ohled i na svou rodinu. Vzdal se peněz ze Saúdské Arábie, neboť pro něho nejsou rozhodující, a protože má důležitou smlouvu, ale myslím, že musíme počkat. Do té doby odevzdá Milánu všechno," doplnil agent na adresu Girouda.

Statistiky hráče. Livesport

Giroud podle nedávných zpráv z Apeninského poloostrova reálně zvažuje přesun do zámořské MLS. "Ještě nevím, co se stane v budoucnu. Vím, že jsem v Miláně šťastný a že jsme dokázali velké věci," řekl Giroud v lednu listu Gazzetta dello Sport. "Je to velký milostný příběh. S klubem jsme se o prodloužení zatím nebavili, uvidíme a rozhodneme se později. Nejdůležitější je zůstat soustředěný na týmové cíle," vyhlásil.

"MLS? Jsou tu i další země. Na konci sezony bude více příležitostí a já se rozhodnu. Jako otec i jako fotbalista," uzavřel otázku svého dalšího působení Giroud.

Giroud přišel do AC Milán před dvěma a půl lety z Chelsea a hned v ročníku 2021/22 se podílel na zisku Scudetta. Za Rossoneri má na kontě 112 soutěžních zápasů s bilancí 44 branek a 20 asistencí.