Giroud si po sezoně vyzkouší fotbal v zámoří. Mistr světa se údajně upsal Los Angeles FC

Francouzský útočník Olivier Giroud (37) z AC Milán by měl po sezoně zamířit do MLS. Podle médií v čele s renomovaným italským novinářem Fabriziem Romanem se mistr světa z roku 2018 dohodl na smlouvě s Los Angeles FC, která by měla trvat do prosince 2025.

Giroudovi v létě skončí smlouva s AC Milán, kde strávil poslední tři sezony a s klubem předloni získal titul. Předtím působil v Arsenalu nebo Chelsea, se kterou v roce 2021 vyhrál Ligu mistrů.

V týmu Los Angeles se nejlepší střelec francouzské reprezentace potká s bývalým spoluhráčem z národního týmu Hugem Llorisem. Sedmatřicetiletý brankář do kalifornského celku zamířil po 11 letech v Tottenhamu.

Sám hráč na začátku měsíce spekulace odmítal. "Nechci mluvit o své budoucnosti, četl jsem, viděl jsem, co se říká v tisku a médiích, nic není hotovo," řekl Giroud 6. dubna po vítězství AC nad Lecce 3:0.

"Jsem hráčem Milána, jsem velmi hrdý na to, že jsem součástí tohoto klubu a tohoto týmu, chci dokončit sezónu co nejlépe a pak uvidíme, co bude v příští sezoně," dodal Francouz, který má v aktuálním ročníku Serie A na kontě 13 branek a osm asistencí.