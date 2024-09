Hummels konečně ukončil spekulace, zkušený obránce se upsal italskému AS Řím

Poslední hodiny v roli hráče bez angažmá za sebou má Mats Hummels. 35letý německý obránce po minulé sezoně opustil Dortmund a nakonec vyztužil zadní řadu AS Řím, v úterý se dohodl na podmínkách a ve středu podepsal smlouvu.

Hummelsovi před několika měsíci nebyla ve Vestfálsku prodloužena smlouva a jeho odchod byl oficiálně ohlášen v polovině června. Současně s tím se začalo spekulovat o dalším zaměstnavateli a médii proběhla jména řady klubů, mezi nimiž byly Mallorca, Neapol, Leverkusen, Boloňa, Brighton, West Ham nebo Real Sociedad.

Do zástupu se jako jeden z prvních zařadil také AS Řím a začátkem tohoto týdne se k jednáním s fotbalistou vrátil. Zaslal mu vylepšenou nabídku, na kterou Hummels včera kývl, ve středu dorazil do hlavního města Itálie na zdravotní prohlídku a večer podepsal jednoletý kontrakt s platem tři miliony eur, součástí dohody je opce na dalších dvanáct měsíců.

Přestupní termín pro italské kluby podobně jako pro většinu evropských vypršel o půlnoci z pátka na sobotu a Giallorossi se následně vrhli na trh s volnými hráči. Před Hummelsem přišel Mario Hermoso, kabinu naopak opustil Chris Smalling (Al Fayha).

Hummels prošel mládežnickou akademií Bayernu Mnichov a v roce 2016 se do Bavorska na tři sezony vrátil, aby se následně stěhoval zpět do Vestfálska. Za BVB posbíral celkem 508 soutěžních startů a v tomto ohledu je druhý za Michaelem Zorcem (572), pomohl mu ke dvěma mistrovským titulům a stejnému počtu triumfů v DFB-Pokalu.