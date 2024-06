Italiano po konci ve Fiorentině zůstává v Serii A, na lavičce Boloni nahradí Mottu

Vincenzo Italiano (46) bude po konci ve Fiorentině pokračovat v Serii A. Byl jmenován novým trenérem Boloni, která se poprvé v novodobé historii kvalifikovala do Ligy mistrů. Italský lodivod na lavičce nahrazuje Thiaga Mottu, jenž po pátém místě v italské lize a historickém postupu do Ligy mistrů namířeno do Juventusu.

"Bologna FC 1909 může potvrdit jmenování Vicenza Italiana novým hlavním trenérem prvního týmu mužů. S klubem podepsal smlouvu do 30. června 2026," stojí v prohlášení Felsinei.

Italiano od roku 2021 působil ve Fiorentině, v níž vedl i Antonína Baráka, a se kterou dvakrát za sebou postoupil do finále Evropské konferenční ligy. Ani jednou se mu však nepodařilo získat trofej.

V sezoně 2022/23 se s toskánským klubem dostal rovněž do finále Italského poháru, ani tam ale nestavil vítězství, když ve finále padl s Interem 1:2.