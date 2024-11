Juventus po dvou ztrátách zabral, z Udine si veze vítězství i osmé čisté konto sezony

Juventus v 11. kole Serie A trumfoval v Udine 2:0. O prvních třech bodech po dvou ligových ztrátách v řadě rozhodl již v úvodním dějství, navíc udržel osmé čisté konto v sezoně. Stará dáma rovněž protáhla sérii bez porážky na osm zápasů, v tabulce je osmá a má k dobru odložený zápas s AC Milán.

Poté, co Juventus nevyhrál předchozí tři soutěžní zápasy, se chtěl vyhnout dalšímu zklamání. Při minulém setkání s Udinese však padl 0:1, takže měl co napravovat. Tentokrát neměl výhodu domácího prostředí, ale to mu nezabránilo, aby se v 19. minutě ujal vedení. Khéphren Thuram si udělal prostor ve vápně, vystřelil a míč se od bránícího Madukya Okoyei odrazil do sítě.

Ve 37. minutě už to bylo dokonce o dvě branky. Kenan Yıldız sice vypálil jen do brankové konstrukce, ale k dorážce se dostal Nicolo Savona, který už neměl problém uklidit balon k levé tyči. Dvoubrankové manko o poločasové přestávce donutilo domácího kouče Kostu Runjaiče ke změnám.

Do druhé půle posla Enza Ebosseho a Oiera Zarragu. Bohužel pro domácího kouče měli jeho svěřenci daleko k ohrožení branky Juventusu, který v předešlých dvou duelech inkasoval hned šest gólů. Defenziva Staré dámy ovšem tentokrát pracovala dobře a zahanbit se nenechal ani útok. K dobrému zákroku donutil Okoyeho forvard Dušan Vlahovič.

S blížícím se závěrečným hvizdem sice obrana hostů nabízela okénka, třeba když pustila střídajícího Lorenza Luccu ke střele, která skončila na brankové konstrukci. Další šanci si už ale Udinese nevypracovalo, a Juventus tak slavil nejen tříbodový zisk, ale i osmé čisté konto v letošním ročníku Serie A.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Svěřenci Thiaga Motty navíc minimálně do nedělě snížili náskok vedoucí Neapole na čtyři body a svému sobotnímu soupeři odskočili na rozdíl pěti bodů.