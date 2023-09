Juventus podle Bonucciho lže: Svolil jsem, že budu šestá volba. Že končím, mi řekli v červenci

Klid zbraní? Rozhodně ne, spíše hotová Itálie. Leonardo Bonucci (36) už je sice součástí berlínského Unionu, na své poslední angažmá však nemůže zapomenout. Bohužel pro něj i Juventus ale vzpomínky na rozchod se Starou dámou nejsou vůbec růžové. Bývalý kapitán Bianconeri po čase vyšel na povrch se svou verzí příběhu, která se od té turínské výrazně liší.

Bonucci si dal sice na čas, z jeho slov je však cítit velká křivda. "Četl jsem a slyšel nepravdivé věci, které říkal klub (Juventus) a trenér. Není pravda, že mi v říjnu a únoru bylo řečeno, že se mnou chtějí na konci sezony rozvázat spolupráci. Naopak, na konci května jsem svolil, že budu pátou či šestou volbou na pozici stopera," řekl dlouholetý reprezentant Itálie v rozhovoru pro SportMediaset.

Bývalý kapitán Bianconeri, který v létě dostal od Staré dámy kopačky a odešel do berlínského Unionu, zdůraznil, že chování Juve bylo všelijaké, jen ne transparentní: "Něco jsem vytušil, až když jsem si to přečetl v novinách. Giuntoli a Manna mi to oznámili až 13. července, když přišli ke mně domů. Tehdy řekli, že už nebudu součástí kádru Juventusu, že moje přítomnost na hřišti bude bránit růstu týmu."

Právě to, že by měla jeho přítomnost mít negativní vliv na týmový progres, Bonucciho ranilo. "Bylo to ponižující, které jsem utrpěl po více než 500 zápasech v bíločerném. Vážil jsem si solidarity tolika hráčů, včetně těch současných, z Juve i jiných klubů. Všichni mi dali najevo svou lítost pro neuctivé chování klubu."