Zranění, vydírání, přepadení a teď doping. Pogba po letech útrap našel nové dno

Kdysi nejdražší fotbalista světa Paul Pogba (30) koncem srpna neprošel namátkovou dopingovou kontrolou po zápase s Udinese a zasadil svému druhému angažmá v Juventusu další těžkou ránu. Hvězdný francouzský fotbalista se do Turína vrátil po nevydařeném působení v Manchesteru United, ve staronovém působišti ale kariéru nakopnout nedokázal. V první sezoně kvůli zranění kolena a vleklým svalovým problémům zasáhl pouze do šesti ligových zápasů a nyní byl po pouhých dvou odehraných duelech suspendován.

Pogbovo druhé působení v Juventusu lemují komplikace. Kromě zdravotních problémů francouzský záložník čelil bizarnímu případu vydírání, do kterého byl zapleten i jeho bratr. Ve chvíli, kdy se zdálo, že je záložník připraven vrátit se zpět do formy, přišla další rána.

Italský antidopingový úřad NADO odhalil, že Pogba vykázal zvýšenou hladinu testosteronu v testu, který mu byl proveden po srpnové výhře Juventusu na půdě Udinese.

Zatímco v inkriminovaném utkání vůbec nenastoupil, v posledních dvou ligových zápasech Staré dámy dvakrát naskočil z lavičky a zdálo se, že míří zpět do základní sestavy. I sám hráč cítil, že se vrací zpět do formy. "Chci všem svým kritikům ukázat, že nejsem slabý, že klidně můžu dál hrát na nejvyšší úrovni. Ať si o mně klidně pochybují, já se nikdy nevzdám," řekl v rozhovoru pro televizi Al Džazíra.

To vše jen pár dní před tím, než se dozvěděl výsledek svého testu na doping.

Zdravotní problémy vše změnily

Když Pogba v roce 2016 přestupoval za 105 milionů eur z Juventusu do Manchesteru United, zdálo se, že ho na Ostrovech čeká velká kariéra. V prvních třech letech dokázal svůj potenciál naplnit. V ročníku 2018/2019 podpořen triumfem na světovém šampionátu dokonce nasázel 13 ligových branek.

Poté se však vzestupná křivka zlomila. Pogba začal laborovat s častými zdravotními problémy a na své předchozí výkony nedokázal navázat. V následujících třech ročnících se prosadil pouze pětkrát a zdarma putoval zpět do Juventusu.

Zdraví třicetiletého Francouze zradilo i v Turíně. Na předsezonním kempu si vážně poranil koleno a čekala ho další nevyžádaná pauza. Kvůli mistrovství světa v Kataru se navíc rozhodl zariskovat a nepodstoupil doporučenou operaci. Risk nevyšel a Pogbova rekonvalescence trvala až do konce sezony. Od začátku roku 2021 tak reprezentant Les Bleus kvůli zdravotním komplikacím nehrál více než rok a půl.

Peníze člověka změní

Z pozice hráče světové špičky se Pogba pomalu propadal hlouběji a hlouběji. Ke zraněním se navíc přidaly problémy v osobním životě, který negativně ovlivňovaly obrovské sumy peněz, které od klubů dostával. "Peníze mění lidi. Mohou rozbít rodinu. Mohou rozpoutat válku. Někdy, když jsem byl sám, jsem si říkal, že už nechci mít peníze, že nechci hrát fotbal. Chtěl jsem se stýkat s lidmi, kteří by mě měli rádi pro to, jaký jsem, ne pro slávu a honorář, jaký mi přistává na účtě," líčil Pogba poté, co kvůli vydírání přerušil vztahy s bratrem Mathiasem.

Ten hvězdného sourozence vydíral a vyhrožoval, že odhalí tajemství o jeho kariéře. Kromě bratra se svérázný fotbalista dostal do křížku také s kamarády z dětství, kteří na něj podle vyšetřovatelů měli mířit pistolí. To vše kvůli tomu, že je údajně dostatečně finančně nepodporoval. Pachatelé po francouzském reprezentantovi požadovali 13 milionů euro, nakonec si ale vystačili jen se 100 tisíci.

"Jediní lidé, kteří vám mohou ublížit, jsou lidé, kteří jsou vám blízcí. Jsou to ti, kteří vás mohou zničit," vzpomněl Pogba na nepříjemnou událost v rozhovoru pro Al Džazíru.

Nyní to vypadá, že si pomyslný hřebíček do rakve zasadil sám. Pokud by pozitivně vyšel i jeho vzorek B, hrozil by mu až čtyřletý zákaz činnosti. To by byl opravdu smutný konec příběhu jednoho z nejdražších fotbalistů historie.