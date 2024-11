Lookman zastavil krasojízdu Neapole. Fiorentina protáhla vítěznou sérii, Řím padl

Neapol poprvé od startu sezony Serie A nalezla přemožitele, když v 11. kole podlehla Atalantě 0:3. Utnutí devítizápasové vítězné série Partenopei, kterou narušila jen remíza s Juventusem, měl na svědomí dvougólový Ademola Lookman. Hráči La Dea se posunuli na druhé místo tabulky, o které je večer může připravit Inter, a stáhli náskok svého nedělního soupeře na tři body. Na špici se drží i Fiorentina, která v lize zvítězila popáté a v součtu s poháry posedmé v řadě. Verona doma přemohla AS Řím 3:2 a na 13. místě se mu přiblížila na jediný bod.

Před výkopem byla Neapol v této sezoně v obraně téměř nepřekonatlená, v úvodních 10 zápasech Serie A inkasovala pouze pětkrát, což jí zajistilo nejlepší defenzivní bilanci v divizi. Atalanta však naopak držela nálepku nejlepšího útoku a v prvním poločase měla navrch. Zatímco Romelu Lukaku měl první střelu na branku, když jeho hlavičku snadno zneškodnil Marco Carnesecchi, byl to Lookman, kdo na druhé straně prolomil nerozhodný stav.

Po přihrávce Charlese De Ketelaereho se trefil zblízka po zemi k tyči. V reakci na to mohl Scott McTominay vzápětí vyrovnat, jeho prudký pokus zpoza vápna ale trefil jen brankovou konstrukci. To se ukázalo být nejnadějnější příležitostí Partenopei v neuspokojivé první půli. Místo toho La Dea zdvojnásobila svůj náskok, přičemž hrdinou byl opět Lookman, jenž byl nominovaný na Zlatý míč.

Tentokrát měl Alex Meret udělat víc, aby kroucenému pokusu sedmadvacetiletého hráče zamezil na cestě do dolního rohu branky. Krátce před odchodem do kabin málem zvýšil na rozdíl tří branek Mario Pašalič, ale na De Ketelaereho pobídku nedosáhl. Fanoušci Neapole možná očekávali, že Partenopei po přestávce vyrukují se všemi zbraněmi, ale to nemohlo být dále od pravdy.

Svěřenci Antonia Conteho se svých soupeřů sotva dotkli. Ve skutečnosti se zdálo, že Atalanta spíše navýší vedení. O to se měl dosažením hattricku postarat Lookman, po rychlém protiútoku ale trefil boční síť. Nakonec to pro Gian Piera Gasperiniho a jeho svěřence bylo poklidné odpoledne, které v závěru zpříjemnil Mateo Retegui, jenž překvapivě nebyl v základní jedenáctce.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V nastaveném čase totiž vstřelil svůj jedenáctý ligový gól. Neapol tak prohrála poprvé po deseti zápasech, Conteho bude nejvíce trápit nevýrazný přístup ke druhému poločasu. Azzurri příští týden odcestují v posledním utkání před mezinárodní přestávkou na půdu úřadujícího mistra Interu.

Fiorentina během sedmi z posledních 10 návštěv na Stadio Olimpico Grande Torino skórovala přesně jednou a před brankou se trápila i tentokrát. Krátce před přestávkou se však prosadil Moise Kean. Bývalý útočník Juventusu si naběhl na přihrávku Luky Ranieriho, šikovně posunul míč za vybíhajícího Vanju Milinkoviče-Saviče a poslal hosty do vedení.

Svěřenci Raffaela Palladina se ihned po přestávce tlačili za druhým gólem, ale domácí odolali a sami se snažili o změnu skóre. To se jim však nepovedlo, a utrpěli tak šestou porážku v sedmi zápasech. Všechny prohry Turína navíc přišly s jednogólovým rozdílem.

Naopak Fiorentina dosáhla sedmi vítězství v řadě a prodloužila svou sérii neporazitelnosti ve všech soutěžích na devět zápasů. Poprvé od roku 1969 navíc udržela v Serii A proti Turínu tři čistá konta za sebou.

Domácí ani jednou neprohrávali, hned ve dvou případech ale na jejich trefu dokázali Vlci odpovědět. Rozhodnutí tak přinesl až gól Abdoua Harrouiho z 88. minuty, který hosty odsoudil ke třetí porážce z posledních čtyř ligových střetnutí.

Verona ukončila sérii tří ligových porážek a v tabulce se posunula na 12. místo o jediný bod za římský tým. Ten se v aktuální sezoně trápí i po angažování trenéra Juriče a prohrál potřetí z posledních čtyř zápasů.