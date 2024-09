Neapol je novým lídrem italské Serie A, nováček z Coma má druhou výhru

Fotbalisté Neapole v Serii A porazili Monzu 2:0 a po šesti kolech se posunuli do čela tabulky. Góly dali v první půli Matteo Politano (31) a Chviča Kvaracchelija (23). Druhou výhru v sezoně získal nováček Como, který přetlačil Veronu 3:2. Obrat proti Benátkám zase předvedl AS Řím.

Turín ještě v nastavení dramatického duelu vstřelil kontaktní gól, první porážku v ligové sezoně ale už neodvrátil. Lazio se díky třetí výhře v soutěži přiblížilo svému soupeři na jeden bod. K jeho lídrům patřili autor jediného gólu v prvním poločase Matteo Guendouzi s Nuno Tavaresem, bývalí hráči londýnského Arsenalu.

Takhle skóroval Dia. Opta by Stats Perform / AFP

AS Řím nevstoupil do nového ročníku Serie A přesvědčivými výsledky, o to cennější pro celek z hlavního města Itálie je, že dokázal na Stadio Olimpico gólem Niccola Pisilliho v 83. minutě přetlačit Benátky 2:1 a zajistit si tak důležité tři body do ligové tabulky. S průběžnými devíti body se Řím drží na dostřel první šestce. Ivanu Jurič si coby lodivod Giallorossi připisuje druhé vítězství.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Como porazilo v rámci šestého kola Serie A Veronu na vlastním hřišti 3:2. K triumfu nasměroval svěřence Cesca Fábregase dvougólový Patrick Cutrone, jenž byl klíčovou postavou v postupu celku do nejvyšší italské soutěže. Navzdory vyloučení slovenského mladíka Tomáše Suslova po hodině hry hosté nepřestali bojovat, vítězný zásah si tak připsal až v 89. minutě zkušený Andrea Belotti.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bezbranková remíza nenabídla fanouškům příliš pozdvižení, hosté dokonce navzdory převaze nevystřelili jedinkrát mezi tři tyče. Za dílčí úspěch se pro Fialky dalo požadovat čisté konto Davida De Gey, to se mu totiž naposledy povedlo v květnu minulého roku. Azzurri se ve vyrovnané tabulce nachází na šesté příčce, na první Juventus ztrácí pouhé dva body.

Neapol zatím ztratila body porážkou ve Veroně a remízou na hřišti Juventusu, na domácím trávníku je však stoprocentní. Proti Monze rozhodla již v prvním poločase. Skóre otevřel Politano a druhý gól přidal Kvaracchelia.

Neapol nově vede ligu. Livesport

Neapol má k dobru bod na druhý Juventus. Monza zůstala bez výhry s bilancí tří bodů předposlední.

