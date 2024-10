Neapol si upevnila vedení v Serii A, euforii přiživil z penalty Kvaracchelija

GABRIELE MALTINTI / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Neapol si v osmém kole Serie A odvezla z tři body Empoli za hubenou výhru 1:0. Jedinou střelu na bránu v podání hráčů Azzurri obstaral z penaltového puntíku v 63. minutě Chviča Kvaracchelija. Navzdory odvážnému výkonu především z první půle tak domácí dostali lekci z efektivity, díky které svěřenci Antonia Conteho upevnili svou pozici na vrcholu tabulky.

Ani porážka 1:2 v posledním utkání s Laziem nezabránila Empoli, aby zaznamenalo nejlepší vstup do prvoligové sezony za posledních téměř 20 let. Sebastiano Esposito před reprezentační přestávkou skóroval právě proti Orlům z Říma a nebezpečně vystřelil i v úvodu střetnutí s Neapolí, jeho pokus z voleje ale Elia Caprile zneškodnil.

Hosté byli stále nebezpečnější. Jejich příval šancí vyvrcholil hlavičkou Amira Rrahmaniho, jehož pokusu zabránil v cestě do sítě improvizovaný zákrok Ardiana Ismajliho. Poté se o slovo přihlásili domácí. Esposito a Lorenzo Colombo oživovali hru, přičemž druhý jmenovaný byl na poslední chvíli zastaven Leonardem Spinazzolou.

Po výměně stran byla hra vyrovnanější a ani jedna strana si nevytvořila žádnou jasnou šanci. To platilo až do nástupu Giovanniho Simeoneho, po jehož střele Matteo Politano po přistrčení Anjorinem vybojoval penaltu. Chviča Kvaracchelija poslal Partenopei do vedení a zajistil, že fanoušci v Toskánsku nebudou muset snášet čtvrtý bezbrankový domácí zápas po sobě.

V závěru se dalo očekávat, že se svěřenci Roberta D'Aversy vzchopí, ale díky několika neúspěšným střídáním a důrazné obraně Alessandra Buongiorna si Neapol udržela tři body a s nimi i vedení v Serii A.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

To bylo důležité po sobotním vítězství Juventusu nad Laziem, zatímco slibná sezona Empoli není v žádném případě vykolejena navzdory dvou po sobě jdoucích porážkách proti špičkovým soupeřům.