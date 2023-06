Svět přichází o Zlatana. Kariéru ukončil fotbalista, který nikdy nenudil

Tomáš Rambousek

Fotbalový svět se s tím musí smířit, začíná éra bez Zlatana. Švédský forvard se ve 41 letech rozhodl ukončit báječnou kariéru. Nebyla jen o tom, že dával nádherné góly a sbíral trofeje, fanoušci hltali i jeho sebestředné hlášky. Byla to jeho značka a těžko jste mu mohli vyčítat aroganci. Dělal fotbal zajímavým.

Přišlo to tak nějak znenadání. Stejně tak, jako to byl zvyklý dělat celou kariéru, i teď šokoval. Tentokrát to byla smutná událost. Na poslední kolo Serie A dorazil oblečený jako elegán, spoluhráči z AC Milán na sobě měli jeho dres. Rozloučil se, zamával tribunám... Je konec, Zlatan Ibrahimovic, prototyp sportovní celebrity, dal sbohem velkému fotbalu.

FBK Balkan

Jeho cesta začala v jihošvédském Malmö, kde to jako syn přistěhovalců neměl vůbec jednoduché. První kopačky obul ve svých pěti letech a začal hrát za tým FBK Balkan, vytvořený komunitou migrantů z jugoslávských zemí. Díky svému talentu se ale stěhoval na lepší fotbalové adresy do Malmö BI a BK Flagg, až ho nakonec v jeho 13 letech vykoupil Malmö FF.

Přesto se o dva roky později řešilo to nejpodstatnější. Zlatan chtěl fotbalu nechat, často čelil šikaně a nakonec to byl jeho trenér, který ho přesvědčil, aby nepřestával. Podařilo se. V Malmö pak už v prvním týmu zažil jako sedmnáctiletý kluk sestup, aby o sezonu později vystřílel (12 gólů) návrat do elitní Allsvenskan. A o půl roku později přestupoval do Ajaxu. Pro klub z Amsterdamu byl tehdy nejdražší posilou historie. Sportovní manažer Leo Beenhakker si ale částku 8,7 milionu euro obhájil.

Pak to byla jedna velká jízda. Získat Zlatana začala být pro velkokluby prestiž. Vždyť už s Ajaxem se stal dvakrát mistrem ligy, stejně tak v Itálii s Juventusem a třikrát získal scudetto pro Inter Milán.

Obětovaný kvůli Messimu?

I díky tomu přišla nabídka z Barcelony. Jenže na Camp Nou to měl Zlatan těžké. Kde byl problém? "Když si mě koupíte, kupujete si Ferrari. Pokud chcete jezdit ve Ferrari, musíte nalít do nádrže prémiový benzín, vyjet na dálnici a šlápnout na plyn. Bohužel, Guardiola natankoval naftu a vyrazil na okresky. To si radši měl koupit Fiat," komentoval způsobem sobě vlastním působení v katalánské metropoli, kde si zrovna nesedl s dnes uznávaným koučem, který protěžoval Lionela Messiho. "Začalo to dobře, ale pak si Messi prosadil, že chce hrát uprostřed a ne na křídle. Změnil se systém ze 4-3-3 na 4-5-1 a už jsem neměl na hřišti volnost, kterou potřebuji k úspěchu. Byl jsem obětován," vzpomínal Ibrahimovic ve své autobiografii.

A tak se vrátil do Itálie. Nejdříve jen na roční hostování do AC Milán, už v průběhu sezony se ale s "Rossoneri" domluvil na novém kontraktu. Po sezoně 2011/12, kdy se v Serii A stal nejlepším střelcem, vzal novou výzvu – angažmá v Paris St. Germain.

"Je pravda, že toho o zdejších hráčích moc nevím, ale oni rozhodně vědí, kdo jsem," byla jedna z jeho odpovědí, když oznamoval přestup. Pokud mu někdo předhazoval velkohubá prohlášení, musel po čtyřech sezonách uznat, že když Ibrahimovic mluví, potvrdí svá prohlášení i činy. V Parku princů čtyřikrát vyhrál Ligue 1, třikrát byl nejlepším střelcem soutěže a dohromady nasbíral 12 trofejí.

Čím starší, tím lepší

Pokud pomineme Ligu mistrů, tak jedinou elitní evropskou ligovou soutěží, kterou nevyhrál, nakonec zůstala anglická Premier League. José Mourinho mu dal možnost zahrát si za Manchester United, ale i když se stal nejlepším střelcem týmu, byl rád "jen" za dvě pohárové trofeje a vítězství v Evropské lize.

Pak se přesunul do Major League Soccer, aby se předvedl Americe. Nebyla to rozhodně bezvýznamná kapitola. Stále dával góly, stal se dvakrát nejlepším hráčem MLS. "Myslím, že jsem jako víno. Čím jsem starší, tím jsem lepší," hlásil ve svých 38 letech, kdy končil sezonu se 30 góly ve 29 zápasech.

Po návratu z USA zakotvil zase "doma" v Miláně. S týmem AC ještě jednou oslavil titul, ale čím dál více se začaly projevovat zdravotní problémy. "Zraněný Zlatan je vážná věc pro každý tým," odpovídal novinářům na otázky, proč Rossoneri vyklidili pozice.

MS bez Zlatana nemá smysl

Vzhledem k tomu, že Švédsko v jeho éře nemělo nikdy tak silný tým, ve žlutomodrých barvách neudělal nikdy výrazný úspěch. Hrál na dvou mistrovstvích světa (2002 a 2006). Poprvé jako nadějný mladík, podruhé jako jedna z opor. Jenže v pěti zápasech, ve kterých nastoupil, nedal jediný gól.

V kvalifikace MS 2014 nastřílel 8 gólů, když pak ale v baráži Švédové podlehli Portugalsku, pronesl další památnou větu. "Světový pohár beze mě není to, na co byste se měli dívat." Švédové pak ještě hráli na MS 2018 v Rusku, to už ale bylo poté, co oznámil konec v reprezentaci. Přemluvit už se nenechal.

Přesto je jeho bilance za tým Tre Kronor úctyhodná: 122 zápasů a 62 gólů. A právě jeden ze svých ikonických gólů dal v dresu národního týmu. Psal se 14. listopad 2012, když Švédsko v přátelském utkání porazilo Anglii 4:2 a on dal všechny čtyři góly. Ta poslední trefa se stala legendární a zároveň Zlatanovým podpisem. "I když jsou videohry v dnešní době hodně realistické, nemyslím si, že byste tam mohli dát tak velkolepý gól," glosoval svou trefu.

Pokud celou svou kariéru pálil jednu sebevědomou hlášku za druhou (mluvil o sobě dokonce jako o Bohovi), o víkendu i on ukázal emoce smrtelníka. Při potlesku vyprodaného San Sira byly v jeho očích vidět slzy. Smutní jsou ale hlavně fotbaloví fanoušci. Kariéru ukončil fotbalista, který nikdy nenudil.