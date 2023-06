Události Serie A: Závěrečné kolo ve znamení oslav, loučení, ale i nečekaných překvapení

Tomáš Vlasák

Avizovaná možnost dodatečného přímého zápasu o záchranu mezi Spezií a Veronou se stala realitou, stejně jako postup Atalanty a AS Řím do Evropské ligy, což oba celky stvrdily domácími výhrami. Venkovní úspěch na půdě Udinese naopak nestačil na posun do první šestky Juventusu. O největší vzrušení se ovšem postaral Zlatan Ibrahimovic (41), který nečekaně oznámil ukončení kariéry.

Podle slov Zlatana Ibrahimovice o rozhodnutí nevěděla ani jeho rodina. Při proslovu uprostřed milánského stadionu ve 23:20 to dokonce vypadalo, že slova o tom, že "nastal čas se s fotbalem rozloučit" sděluje Ibra hlavně sám sobě. Hvězdný Švéd tak završil kariéru odpovídajícím způsobem – zase všechny překvapil.

Ibrahimovic nebude pokračovat. Nebude tedy nastupovat za nedalekou Monzu, o čemž se spekulovalo celou neděli, protože její sportovní ředitel Adriano Galliani o hvězdu na sklonku kariéry stál. A souhlasil i trenér Raffaele Palladino. I to potvrzuje fakt, že o rozhodnutí skončit opravdu nikdo nevěděl.

Podmínky pro rozloučení byly příznačné. V Miláně během dne pršelo, což si Zlatan vyložil jako fakt, že "i Bůh je smutný." Nakonec došlo i na slzy nezlomného obra. Ibra se jim dlouho bránil, ale když viděl plakajícího Sandra Tonaliho a následně i svou manželku Helen, podlehl emocím. "Ano, jsem superman, ale superman má obrovské srdce."

Zlatanova rozlučka neobměkčila fanoušky Verony, kteří během ní na nenáviděného soupeře pískali. Něco takového ho ale nemohlo rozhodit, okamžitě se zase stal tím klukem z Rosengardu a sektor hostí ještě vyzýval, aby přidali. Veroně nicméně ještě sezona nekončí. Čeká ji přímý souboj se Spezií o záchranu.

Postaral se o to dvěma góly Rafael Leao, který se za nerozhodného stavu nevzdal, a domácím zajistil vítězné loučení. Nutno říci, že zaslouženě, protože Verona nastoupila až příliš odevzdaně na tým, který měl bojovat o záchranu. Vždyť první střelu na branku si připsala až v 71. minutě, kdy vyrovnával Faraoni. A to byl také její jediný pokus, což je málo.

Loučil se také Quagliarella

Velké loučení na příznačném místě bylo k vidění také v Neapoli, kde panovala slavnostní nálada díky zisku mistrovského titulu. Ještě předtím, než na stadionu vypukl oslavný koncert, se zde odehrál duel se Sampdorií, v jejímž dresu se s nejvyšší soutěží loučil Fabio Quagliarella.

Rodák z nedalekého Castellammare di Stabia, kde samozřejmě všichni od malička fandí Neapoli, si nemohl přát víc. Snad jen to, aby v klubu svého srdce během kariéry strávil více času. Místní fanoušci na něj ale nezapomněli a ocenili ho velkým potleskem a oslavnými chorály. Jen těžko zadržoval Quagliarella slzy.

Ale pozor, Quagliarella ještě úplně nekončí. Sampdoria mu tak přirostla k srdci, že se rozhodl odehrát ještě jeden rok, aby jí pomohl k rychlému návratu mezi elitu. Fanoušci mu za to jsou nesmírně vděční. Zbývá tedy už jen zjistit, jaký názor na to bude mít nový trenér Sampdorie, protože Dejan Stankovič před posledním zápasem prohlásil, že on v Janově už pokračovat nebude.

A co Mourinho?

Kdo se naopak k velké radosti fanoušků neloučí je římský trenér José Mourinho. Ten sice proti Spezii na lavičce nebyl, protože pykal za druhou žlutou kartu, kterou viděl před týdnem ve Florencii, a celkově se jednalo o jeho čtvrtý letošní trest, ale po utkání absolvoval rozlučkové kolo před zaplněným stadionem.

A jeho gesto, kdy ukazoval nejprve na sebe a následně oběma rukama na hřiště, bylo dosti výmluvné. Všichni si ho vyložili tak, že Mourinho v Římě zůstává i příští sezonu. Ostatně, PSG už jméno nového kouče oznámilo, takže to zas tak velké překvapení nebylo. Něco mu nicméně americké vedení slíbit muselo a bude tedy zajímavé sledovat počínání římského celku na přestupovém trhu. Cílem totiž je zkusit vyhrát Evropskou ligu a umístit se v první čtyřce. To vše minimálně v prvních měsících ligy bez Tammyho Abrahama, který se v posledním kole letošního ročníku zranil.

Hráč kola

Atalanta neponechala nic náhodě a kvalifikaci do příštího ročníku Evropské ligy stvrdila jednoznačnou výhrou v posledním utkání nad Monzou 5:2. Třemi góly a jednou asistencí se na tomto představení podílel famózní záložník domácích Teun Koopmeiners, který předvedl snad úplně všechno: trefil se hlavou, pak poté, co sám vybojoval míč a ve druhé půli i z obrovské dálky.

Atalanta se tak po roční pauze vrací do Evropy a velkou zásluhu na tom má samozřejmě i její kouč Gian Piero Gasperini. Ten je ale v klubu už sedmý rok a po utkání prohlásil, že je logické, že po takové době si musí s vedením sednout a některé věci probrat. Fanoušci s transparentem "Do Evropy s Gaspem", ale mají o budoucnosti jasno.

Gól kola

Na tom, že AS Řím už popáté v řadě skončil mimo první čtyřku, se sice nic nezměnilo, ale Paulo Dybala přesto svou proměněnou penaltou v závěru utkání se Spezií zajistil římským fanouškům trochu radosti. Výhra 2:1 totiž odvrátila útok Juventusu na šestou příčku a zařídila účast Římanů v příštím ročníku Evropské ligy.

Po velkém zklamání v podobě prohry v jejím finále minulou středu tak šlo o skvělou reakci týmu, který už pravděpodobně po schůzce s vedením věděl, že jeho kouč José Mourinho zůstává na lavičce i nadále. Stejně jako jeho bouřliví asistenti, kteří své pověsti dostáli i tentokrát – vyloučen byl pro změnu Salvatore Foti, který Mourinha zastupoval.