Trápící se Lecce vybojovalo remízu s Empoli, se kterým doma neprohrálo už přes 18 let

Fotbalisté Lecce v 10. kole Serie A remizovali na svém stadionu s Empoli 1:1 a teprve podruhé za posledních osm zápasů získali v italské nejvyšší soutěži alespoň bod. Domácí aspoň potvrdili svou úspěšnou sérii proti tomuto soupeři, protože od února 2006, kdy Empoli na stadionu Via del Mare zvítězilo, se Azzurri nepodařilo Vlky porazit.

Lecce prohrálo pět z předchozích šesti zápasů, aniž by vstřelilo gól, a navzdory svým nedávným prohřeškům před brankou se jako první dočkalo šance, když Nikola Krstovič po deseti minutách vyslal z půlky hřiště střelu vysoko na tribunu. Pro diváky na Stadio Via del Mare to dlouho byla jediná gólová šance, kterou viděli. Až krátce po půlhodině hry přišla další, to Pietro Pellegri pořádně protáhl gólmana Wladimira Falconeho.

Hosté pokračovali v útočení. O necelou minutu později už totiž Pellegri nezaváhal a v dobré střelecké pozici míč uklidil do dolního rohu branky. Lecce, které se v předchozích sedmi vzájemných střetnutích radovalo pouze jednou, nakonec v 55. minutě donutilo Devise Vásqueze k prvnímu zákroku v zápase, když brankář Empoli zkušeně vytáhl Krstovičovu hlavičku nad břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na rozdíl od úvodního poločasu se v tom druhém přelévala hra ze strany na stranu. Došlo například na pokus Nicoly Sansoneho, který Falconeho prověřil, ale brankář Giallorossi si poradil a jeho volný přímý kop odvrátil mimo branku.

Lecce se v 77. minutě dočkalo vyrovnání, uspěl Santiago Pierotti a bylo to 1:1. Zajímavé bylo, že střídající Sansone měl o chvíli později další tutovku, tentokrát však míč namířil pouze do tyče. Poté ještě Krstovič umístil hlavičku na stejnou tyč.

Navzdory náporu se Lecce nakonec muselo spokojit s bodem, který jej nechává živořit na dně ligy poté, co v úvodních 12 zápasech nasbíralo pouze dvě výhry. Empoli se mezitím posunulo do horní poloviny tabulky na úkor Turína.

Tabulka Serie A