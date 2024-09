Inter překvapivě remizoval s Monzou a už není první, AS Řím nevyhrál ani na čtvrtý pokus

Fotbalisté AS Řím v italské Serii A nevyhráli ani na čtvrtý pokus a v Janově pouze remizovali 1:1. Do utkání přitom hosté vstoupili skvěle a první poločas vyhráli díky gólu Arťoma Dovbyka (27), pro kterého se jednalo o první trefu v dresu AS. Atalanta zvládla první domácí duel sezony, když přemohla Fiorentinu 3:2. Turín se rozešel s Lecce bez branek. Překvapivou remízu 1:1 utrpěl Inter, který si rozdělil body s Monzou a přišel o vedení v soutěži.

Přestože Dovbyk a Paulo Dybala byli v této sezoně bez gólu nebo asistence, na začátku zápasu jejich spolupráce fungovala velmi dobře a druhý jmenovaný málem vybojoval penaltu, když se argentinský útočník dostal po pěkné Dovbykově přihrávce do gólové šance. Zákrok Koniho De Wintera poté vyvolal protesty hostujících hráčů, ale pokutový kop se nepískal.

Římané měli v prvním poločase i nadále navrch a Dybala dělal obraně hostů nejrůznější problémy, zejména když protančil kolem dvou obránců a poté předložil míč Dovbykovi, který ovšem vystřelil pouze do Pierluigiho Golliniho. Ke konci prvního poločasu byla obrana Janova konečně prolomena, když Gollini vyrazil míč přímo do cesty Dovbykovi, jenž byl na správném místě a vstřelil první venkovní gól Říma v této sezoně. Dlouhé přezkoumávání videorozhodčího potvrdilo, že se nejednalo o ofsajd.

Zdálo se, že proslov v kabině Alberta Gilardina v poločasové přestávce domácí neprobudil, protože po pauze opět pokračovala převaha Říma. Janov musel Gollinimu poděkovat za to, že neprohrával ještě větším rozdílem, protože Dovbyk opět dostal příliš mnoho prostoru, což vedlo k tomu, že ukrajinský útočník donutil Golliniho k dalšímu dobrému zákroku. Janovu trvalo zhruba hodinu, než skutečně ohrozil branku Říma, a byl to Caleb Ekuban, který si naběhl, vystřelil a donutil Mileho Svilara k prvnímu zákroku.

Obraně Říma se dařilo držet Janov na uzdě až do poslední minuty nastaveného času, kdy zaspala v pokutovém území, což umožnilo De Winterovi prosadit se zblízka hlavou a získat pro svůj tým cenný bod. Díky remíze 1:1 zůstává Řím v této sezoně v lize zatím bez výhry, zatímco jeho soupeř se v tabulce posunul na deváté místo.

Fiorentina se dostala do vedení v 15. minutě, kdy Rolando Mandragora poslal po rohu centr na Robina Gosense, jehož střelu ještě zachránil Marco Carnesecchi. Odražený míč si ovšem našel Lucas Martínez Quarta a úspěšně zakončil. Vyrovnání ovšem přišlo záhy. Ademola Lookman skvěle obešel Edoarda Boveho a přihrál Mateovi Reteguimu, který překonal Davida de Geu a přidal již svůj čtvrtý zásah ve stejném počtu utkání za domácí.

Hosté si poté vzali náskok zpět díky Moise Keanovi, který po Gosensově hlavičce dorazil míč ke vzdálenější tyči, a zaznamenal tak svůj druhý zásah v letošní sezoně Serie A. V závěru poločasu nicméně Atalanta stočila zápas na svou stranu, když Éderson nejprve vybídl k zakončení Charlese De Ketelaera, který z bezprostřední blízkosti zakončoval hlavou. O pouhou minutu později nechala rozhozená obrana Fiorentiny na levé straně utéct Lookmana a hrdina finále Evropské ligy se prosadil střelou k bližší tyči De Geovy branky.

Po změně stran se hrálo v pomalejším tempu, převahu si ale udržovali domácí. Fialky neinkasovaly jen díky skvělému De Geovi. Atalanta se tak pomstila za prohru 2:3 ve vzájemném zápase na konci minulé sezony a po dvou porážkách v řadě se vrátila na vítěznou cestu, zatímco hosté přišli o sedmizápasovou sérii ligové neporazitelnosti.

Domácí Turín si i po čtvrtém kole italské Serie A udržel neporazitelnost. Il Toro uhráli bezbrankovou remízu i přes to, že Lecce mělo herně navrch a několikrát se dostalo do nebezpečného zakončení. Hosté neprohráli v šesti z posledních osmi ligových venkovních utkání.

Neapol se ujala vedení v 18. minutě zásluhou obránce Giovanniho Di Lorenza, jehož odražená střela z hranice pokutového území zaskočila Simoneho Scuffeta a zamířila do protějšího rohu. Cagliari se poté tlačilo dopředu a snažilo se o vyrovnání, leč neúspěšně.

To hosté neustále hrozili z protiútoků a jednoho takového využil Chviča Kvaracchelija, který chladnokrevně překonal Scuffeta a zdvojnásobil vedení Partenopei. Hrůzostrašná chyba vzadu pak umožnila Gruzínci připravit další gól Romelu Lukakovi, který se pohotově trefil do dolního rohu – proti Cagliari mimochodem vstřelil už sedm gólů v osmi zápasech.

V nastaveném čase měla navíc Neapol čas i na čtvrtý gól, když se po rohovém kopu hlavou prosadil Alessandro Buongiorno, čímž ještě více potrápil domácí, kteří v této sezoně již potřetí nedokázali skórovat a klesli na předposlední příčku Serie A.

Inter při poslední návštěvě Monzy na cestě k mistrovskému titulu zvítězil v lednu 5:1, což byla pro soupeře nejhorší domácí prohra v historii. Tentokrát ale byl rád, že v závěru odvrátil porážku.

Střídající Portugalec Mota deset minut před koncem hlavičkou překonal švýcarského brankáře Sommera. Nizozemec Dumfries ještě stihl vyrovnat, přesto má trenér Inzaghi před zápasy s Manchesterem City v Lize mistrů a derby s AC Milán o čem přemýšlet.

