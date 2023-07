Zlákají Saúdové i Milinkoviče-Saviče? Chce odejít, motivují ho finance, říká šéf Lazia

Saúdskoarabské obecenstvo bude v nadcházející sezoně dost možná těšit svou hrou i Sergej Milinkovič-Savič (28). Srbský záložník, o kterého projevil velký zájem Al-Hilal, je podle slov prezidenta Lazia Claudia Lotita (66) odchodu na Blízký východ nakloněný. Klub z Rijádu ale podle šéfa Biancocelesti zatím nepředložil odpovídající nabídku.

Několik italských zdrojů tvrdí, že srbský reprezentant narozený ve Španělsku přijal nabídku smlouvy Al-Hilalu v hodnotě 20 milionů eur za sezonu. Jeho kontrakt s Laziem vyprší v červnu 2024, a tak klub požaduje za přestup minimálně 40 milionů eur (asi 954 milionů korun).

Prezident Lazia Lotito nabídku ze Saúdské Arábie za Milinkoviče-Saviče původně v rozhovoru pro Tag24 popřel. "Nic o tom nevím. Nemám ponětí o tom, že by se nějaká dohoda uzavírala, možná víte víc než já. Zatím jsem nic nepodepsal," řekl. Později ale připustil, že hráč i Římané nabídku obdrželi.

"Bylo mi řečeno, že je tu dobrá nabídka pro hráče, ne tak výhodná pro klub. Sergio požádal o odchod po osmi letech v Laziu. Nejde o peníze, ale motivaci. Chtěl změnu. Pokud odejde do Saúdské Arábie, tak zmiňovaná motivace vychází právě z financí, ale musíte se ho zeptat," řekl Lotito a pokračoval: "Snažil jsem se ho udržet, ale když říká, že je to osobní věc a chce odejít, co můžu dělat? Mám s ním dobrý vztah, ale nakonec se hráč rozhoduje o svém životě sám. Volal mi a prosil mě, abych ho nechal jít."

Později prezident římského klubu k přestupu svolil. "Al Hilal nabídl za Milinkoviće Saviće méně než 50 milionů eur, ale chci, aby byly podepsány dokumenty - jinak odcestuje na předsezonní soustředění," řekl Lotito pro Messaggero a vzápětí dodal: "V roce 2018 jsem odmítl nabídku AC Milán ve výši 140 milionů eur za Milinkoviće... a nelituji toho."

Milinkovič-Savič má za sebou v Serii A další skvělou sezonu. Livesport

S přestupem Srba byl v aktuální přestupovém okně silně spojován i Juventus, Bianconeri ale musí před případnými nákupy nejprve prodat některé své hráče. Do dnešního dne tak neučinili žádnou oficiální nabídku.