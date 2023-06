Udrží Juventus Rabiota? Manchester United mu nabízí lukrativní smlouvu

Podle italských médií má Adrien Rabiot (28) vážného nápadníka –⁠ Manchester United, který se o jeho služby zajímal už před rokem. Francouzskému záložníkovi vyprší koncem tohoto týdne smlouva v Juventusu, takže by mohl odejít zdarma. Ve hře je však i jeho setrvání v Turíně.

V letošní sezoně se Rabiot pod vedením Massimiliana Allegriho prosadil, když ve 48 zápasech napříč soutěžemi vstřelil 11 gólů, na šest přihrál a odehrál více než 4200 minut.

Fanoušci mu však vyčítali, že začal hrát dobře až před mistrovstvím světa v Kataru. Tedy v době, kdy mu běžel poslední rok smlouvy a bylo jasné, že chce přilákat potenciální nápadníky.

Pondělní vydání deníku Gazzetta dello Sport upřesnilo, že Rabiot dostal nabídku od Manchesteru United na lukrativní víceletou smlouvu, ale o svém případném odchodu z Juventusu se ještě nerozhodl.

Italský gigant mu již předložil roční smlouvu v hodnotě přibližně sedm milionů eur (165 milionů korun), ale ve snaze Francouze udržet by ji mohl ještě navýšit.

Pokud by se Rabiot rozhodl Turín opustit, Stará dáma by se zaměřila na podpis odcházejícího symbolu Lazia Sergeje Milinkoviče-Saviče, který je s přestupem do Juventusu spojován již delší dobu.