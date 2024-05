Mourinho má na dosah nové angažmá. The Special One bude trénovat turecké Fenerbahce

José Mourinho (61) bez práce příliš dlouho nezůstane. Slavný portugalský trenér v lednu skončil na lavičce římského AS, ale na odpočinek si nechal necelý půl rok. Bývalý lodivod Realu Madrid, Chelsea, Manchesteru United či Interu Milán by měl od nové sezony podle renomovaného specialisty na přestupy Fabrizia Romana převzít otěže v tureckém Fenerbahce SK.

Mourinho se podle italského novináře dohodl s istanbulským celkem na dvouletém kontraktu, který obsahuje i opci na případné prodloužení o další sezonu. O dohodě mezi klubem a portugalským koučem vyjednával slavný agent Jorge Mendes, nyní je třeba už jen podepsat všechny formální dokumenty.

The Special One, jak začal Mourinho sám sobě přezdívat, bude jako manažer působit už v desátém klubu – doposud koučoval Benfiku, Leiriu, Porto, Chelsea, Inter Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham a AS Řím.

Mourinho by se mohl na nové adrese potkat s Edinem Džekem, kterého krátce vedl v AS Řím. Turecký velkoklub má na soupisce také Brazilce Freda, s nímž Portugalec působil v Manchesteru United, či hvězdy typu Dušana Tadiče a Michyho Batshuayie.

Slavný kouč měl přitom namířeno do konkurenčního Besiktase. "Josého Mourinha jsme kontaktovali před měsícem a naší nabídku uvítal. Už jsme vyřešili ekonomické detaily a příští týden letíme do Itálie, abychom se sešli tváří v tvář," hlásil před dvěma týdny vice-prezident istanbulského klubu Hüseyin Yücel. O to větší zklamání v táboře vítěze letošního ročníku Tureckého poháru vyvolají poslední informace.

Fenerbahce v uplynulé sezoně vedl turecký kouč İsmail Kartal, pod jehož vedením slavná značka prohrála v lize pouze jednou posbírala 99 bodů. Ani to však nestačilo na trofej, konkurenční Galatasaray totiž získal o tři body více. Čekání na jubilejní 20. turecký titul se tak protáhlo už na 10 let...