Italský veterán ukončil kariéru: Bonucci se s fotbalem loučí ve 37 letech

Kopačky na hřebík se ve 37 letech rozhodl pověsit Leonardo Bonucci. Bývalý dlouholetý stoper Juventusu má za sebou nevydařená angažmá v Unionu Berlín a Fenerbahce, kde příliš nenastupoval, čímž ztratil šanci rozloučit se s Itálií na mistrovství Evropy.

"Jako dítě jsem snil o tom, že tento příběh budu vyprávět, že budu úspěšný proti velkým klubům. S vírou a odvahou překonávat těžkosti. Otec, partner, manžel, fotbalista. Za hranicemi dnešní historie. To jsem já," rozloučil se Bonucci s fanoušky na sociální síti.

Bonucci se nejprve snažil neúspěšně prosadit v Interu, odkud se přes Janov a Bari přesunul do Juventusu, kde se nesmazatelně zapsal do historie, když se podílel na zisku osmi italských titulů a řadě dalších trofejí. Ve "Staré dámě" vytvořil skvěle fungující stoperskou dvojici s Giorgiem Chiellinim, od něhož se odtrhl v sezoně 2017/18, kdy si odskočil do AC Milán.

Rodák z Viterba byl rovněž nedílnou součástí italské reprezentace, za kterou odehrál 121 mezistátních zápasů s bilancí osmi gólů. Bonucci s Itálií slavil vítězství na mistrovství Evropy 2020.