Kane zatím nedosáhl na trofej ani v Bayernu. Superpohár pro Lipsko vystřílel Olmo

Lipsko v německém Superpoháru porazilo Bayern 3:0. Býci šli v Mnichově do vedení navzdory ohlušující podpoře domácích fanoušků už ve třetí minutě, kdy se z dorážky prosadil Dani Olmo. Před přestávkou stejný hráč po oku lahodící kličce vstřelil druhý gól a po změně stran završil z penalty hattrick. Osud zápasu nezvrátil ani střídající Harry Kane (30), jenž měl možnost získat necelých 24 hodin po přestupu do Bavorska trofej, na kterou marně čekal více než 10 let v A-týmu Tottenhamu.

Stejně jako před rokem se o první pohár sezony v Německu utkal mnichovský Bayern s Lipskem. Loni se po velkém ofenzivním představení, ve kterém padlo celkem osm branek, nakonec radoval bavorský celek. O to větší motivaci měli před utkáním Die Roten Bullen, v jejichž kádru však během letní přestupové pauzy proběhly výrazné změny a fanoušci se museli smířit s odchodem řady opor.

Už ve druhé minutě se míč s trochou štěstí dostal k Loïsi Opendovi, který mohl pálit zpoza vápna, rána mu ale nesedla. To už ale neplatilo o chvíli později pro Olma, ke kterému se po přímém kopu odrazil balon na hranici malého vápna a sám prostřelil obranný val Bayernu. V 16. minutě měl na noze vyrovnání Mathys Tel, který nehlídaný střílel z prostoru pro penaltu, trestuhodně však namířil do středu brány.

Vybrané statistiky zápasu Livesport

Podstatně nebezpečnější pro saský celek byla snaha vlastního obránce Mohameda Simakana odklidit míč z předbrankového prostoru, při svém pokusu totiž nastřelil tyč. I přes téměř celopoločasový tlak Mnichova to bylo nakonec Lipsko, které se radovalo z druhé branky. Olmo se krásně prosmýkl mezi dvěma obránci a z podobné pozice jako v prvním případě zakončil k bližší tyči.

Krátce po změně stran si tři slušné šance vytvořili hráči Bayernu, ani jedna ale Janise Blaswicha nakonec nezaměstnala. Nejdříve si nedokázal zpracovat míč na střelu z bezprostřední blízkosti Serge Gnabry, následně pálil vedle Leroy Sané a o chvíli později nedosáhl na přihrávku skrze malé vápno Tel. Další šanci zahodil osmnáctiletý útočník po hodině hry, kdy ho z úhlu vychytal skvělý Blaswich.

Lipsko ovládlo Superpohár poprvé v historii. AFP

To tak bylo vše, co Francouz v zápase stihl, záhy ho totiž nahradila čerstvá posila Bayernu Kane. Paradoxně po jeho nástupu se ale dostali více do hry hosté, což brzy vyústilo v pokutový kop, kterým Olmo zkompletoval hattrick. V závěru mohl po samostatném úniku přidat čtvrtou branku Benjamin Šeško, Sven Ulreich si proti němu ale dobrým zákrokem alespoň částečně napravil reputaci.

Lipsko se tak Bayernu pomstilo za loňskou porážku a poprvé v historii získalo trofej pro vítěze německého Superpoháru.