Tuchel po porážce: Harryho je mi líto. Asi si myslí, že jsme čtyři týdny netrénovali

Trenér Bayernu Mnichov Thomas Tuchel (49) byl po jasné prohře 0:3 v Superpoháru proti Lipsku a nepovedeném debutu Harryho Kanea (30) ke svému týmu kritický. "Zklamání je obrovské. Nemám žádné vysvětlení. Hráli jsme, jako bychom čtyři týdny netrénovali. To je děsivé," řekl Tuchel po špatném startu sezony.

"Ten obrovský rozdíl oproti přípravě je pro mě nevysvětlitelný. Nic nepoznávám," řekl zcela frustrovaný Tuchel.

V minulé sezoně už podle něj bylo záhad dost. "Znovu jsme se přizpůsobili tomu tempu. Nevím, čím to je. Jakmile máme co ztratit, jsme jiný tým, a to je špatně," řekl kriticky trenér Bayernu.

V Bavorsku propukla po rekordním přestupu Harryho Kanea obrovská euforie. Třicetiletý střelec, který v Mnichově přistál teprve v pátek, se v sobotu dokonce podíval na trávník – na hřiště se dostal v 63. minutě, ale porážce zabránit nedokázal.

"Harryho je mi líto, asi si myslí, že jsme čtyři týdny netrénovali. Náš dnešní výkon neměl nic společného s tím, co jsme si předsevzali. Je to velmi hořký večer, je mi to líto," dodal Tuchel na závěr.