Premiéra, první gól i trofej. Jsme Real Madrid, nemáme žádné limity, říká šťastný Mbappé

Kylian Mbappé (25) se při svém středečním debutu v bílém dresu v Superpoháru UEFA radoval ze vstřeleného gólu a zisku trofeje. Nová útočná hvězda Realu Madrid prohlásila, že neexistuje limit počtu gólů, které může v sezoně vstřelit. Pro francouzského reprezentanta je ale nejdůležitější úspěch týmu.

Real se v boji o první titul v nové sezoně utkal s vítězem Evropské ligy Atalantou. Po vyrovnaném prvním poločase otevřel skóre zhruba po hodině hry Federico Valverde, když doklepl míč do prázdné branky, a využil tak skvělé práce Viníciuse Júniora. Mbappého chvíle přišla o devět minut později, kdy gólem na 2:0 zpečetil konečný výsledek a triumf Los Blancos.

Francouzský kapitán tak prožil takřka ideální debut v nových barvách, který trval až do 83. minuty, kdy ho vystřídal Brahim Díaz. Navíc pomohl klubu k zisku rekordního šestého Superpoháru.

Po utkání byl Mbappé před mikrofony televize Movistar TV dotázán, zda má za cíl vstřelit v této sezoně 50 gólů. "Jsme Real Madrid, nemáme žádné limity, pokud mohu vstřelit 50 gólů, tak ať je to 50, ale nejdůležitější je vyhrávat a zlepšovat se jako tým, protože my budeme vyhrávat také jako tým," odpověděl jednoznačně.

Hvězdný útočník byl s Realem spojován již několik let, ale až letos v létě se mu konečně podařilo dotáhnout vysněný přestup po skončení smlouvy s Paris Saint-Germain. V tréninku toho zatím moc nepředvedl, za španělské giganty neabsolvoval ani minutu předsezonní přípravy, ale ve Varšavě zažil několik nezapomenutelných momentů.

"Byl to skvělý večer, na tento okamžik jsem čekal dlouho. Hrát v tomto dresu, s tímto znakem, pro tyto fanoušky, to je pro mě dar. Vyhráli jsme trofej, to je velmi důležité. Víme, že musíme vždycky vyhrávat, a já jsem velmi šťastný, že se nám to dnes podařilo" dodal ve středu večer.