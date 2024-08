Real Madrid zabojuje o další Superpohár proti Atalantě, Mbappého zřejmě čeká debut

Rekordy Superpoháru UEFA padnou, pokud fotbalisté Realu Madrid ve středu večer ve Varšavě zdolají Atalantu. Los Blancos se pokusí odskočit pětinásobným vítězům Barceloně a AC Milán tím, že se stanou prvním týmem, který zaznamená šestý titul. Carlo Ancelotti by tak získal pátý jako trenér, což se ještě nikomu nepodařilo. Zápas láká také očekávaným soutěžním debutem Kyliana Mbappého (25), velké letní posily Realu.

Rekordů bude na Národním stadionu ve Varšavě ve hře hned několik. Střelec z finále Ligy mistrů proti Dortmundu Dani Carvajal a středopolař Luka Modrič by se mohli stát prvními hráči, kteří Superpohár vyhrají pětkrát. Vzhledem k tomu, že Mbappé je připravený debutovat za Bílý balet, budí start do sezony 15násobného šampiona Ligy mistrů velký zájem.

V cestě mu stojí Atalanta, která se v Superpoháru objeví poprvé. V minulé sezoně získala první velký kontinentální titul díky nečekané výhře 3:0 nad Bayerem Leverkusen ve finále Evropské ligy. Týmu z Bergama znovu připadla role outsidera, ale bude chtít nadále překvapovat, stejně jako tomu bylo po celý poslední ročník.

"Real je fantastický tým, ale jsme rádi, že jsme outsiderem," řekl kapitán Marten de Roon. "Stejné to bylo proti Leverkusenu, takže možná je to pro nás dobrá role," dodal. Atalanta půjde také proti bilanci posledních let. Šampion Ligy mistrů vyhrál deset z posledních 11 ročníků Superpoháru, výjimkou byla jen porážka Realu s Atléticem v roce 2018.

Mbappého premiéra?

Fanoušky přitahuje především Mbappého soutěžní premiéra v barvách Realu. Posila z Paris St. Germain však stejně jako další účastníci Eura měla po krátké dovolené přibližně jen týden na intenzivní přípravu, a tak důležitá role jistě připadne i náhradníkům. "Bude to těžké jako vždy, protože je začátek sezony. Ale nastoupíme s veškerou sebedůvěrou a přesvědčením, přičemž máme na paměti všechny výzvy," řekl Ancelotti pro uefa.com.

"Atalanta je naším soupeřem zaslouženě. Odehráli úžasnou sezonu v Evropské lize a vyřadili nejlepší týmy, jako je Liverpool. Dokázali takové zápasy snadno vyhrát, a to i ve finále. Tento tým velmi respektujeme, ale doufáme, že bude v našich silách ho zdolat," dodal 65letý Ital, který vyhrál Superpohár jako hráč i trenér.

Rival z Lombardie je odhodlaný, přestože mu chybí zraněný Gianluca Scamacca. Připravený je znovu i útočník Ademola Lookman, který Leverkusenu nasázel hattrick. "Bude to mimořádná příležitost pro Atalantu, pro Bergamo, pro historii tohoto města. Hrajeme proti nejúspěšnějšímu klubu na světě, proti týmu, který vyhrál Ligu mistrů. Hrát takové finále proti tak důležitému klubu by bylo až donedávna nemyslitelné. Není pochyb o tom, že je to vrchol historie Atalanty," poukázal trenér Gian Piero Gasperini.

Varšava je dvanáctým městem, kde se bude Superpohár konat od doby, kdy se utkání přesunulo z jeho dlouhodobého dějiště Monaka. Prvním byla Praha v roce 2013. Zápas má výkop ve 21:00.

Předpokládané sestavy:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Tchouaméni, Modrič - Bellingham - Mbappé, Vinícius Júnior.

Atalanta: Musso - Djimsiti, Hien, Kolašinac - Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri - De Ketelaere, Retegui, Lookman.