Sběratel trofejí Ancelotti už jich má 30. Třetí desítku završil s Realem Madrid v Superpoháru

Úctyhodnou bilancí se pyšní fotbalový kouč Carlo Ancelotti (65). Po středečním vítězství Realu Madrid 2:0 nad Bergamem a zisku Superpoháru UEFA rozšířil sbírku trofejí v trenérské kariéře už na třicet. Hned čtrnáct jich vybojoval s Bílým baletem. Ancelotti na tiskové konferenci uvedl, že aktuální síla španělského týmu je stejná jako před deseti lety v čele s Cristianem Ronaldem.

Ital ovládl s Realem dvakrát španělskou ligu, Španělský pohár i Superpohár a klubové mistrovství světa. Po třech trofejích přidal v Lize mistrů a Superpoháru UEFA. Během prvního angažmá na lavičce Los Blancos v letech 2013 až 2015 vybojoval čtyři trofeje. Nynější působení v Realu, datující se od roku 2021, orámoval už 10 prvenstvími.

"O srovnání mužstva z roku 2014 a tím současným jsem se v úterý bavil s realizačním týmem. Je to komplikované. V roce 2014 jsme měli fantastické mužstvo s Cristianem Ronaldem, Benzemou a Balem. Tvořili mimořádný útok. Co se za tu dobu v týmu nezměnilo, je jeho kvalita. Měli jsme ji v roce 2014 a máme ji znovu i o 10 let později," prohlásil Ancelotti.

Jako kouč triumfoval v Lize mistrů a Superpoháru UEFA pětkrát, což je rekord. Navíc jako jediný trenér získal titul ve všech pěti nejprestižnějších evropských ligách: anglické (s Chelsea), francouzské (Paris St. Germain), italské (AC Milán), německé (Bayern Mnichov) a španělské (Real Madrid). Se započítáním hráčské kariéry má Ancelotti už 42 trofejí.