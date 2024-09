Sparťanští fotbalisté do 19 let vstoupili do Youth League domácí porážkou 2:3 se Salcburkem. Další zápas v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou prestižní Ligy mistrů, odehrají Pražané 1. října ve Stuttgartu.

Dorostenci Salcburku byli před utkáním mírným favoritem a na stadionu Loko Praha už od osmé minuty vedli. V 52. minutě srovnal z dorážky Vojtěch Hranoš, ale hosté krátce nato odskočili dvěma góly na 3:1. Vzápětí snížil Roman Mokrovics, větší šanci na vyrovnání už si ale sparťanští mladíci nevytvořili.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligy mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí prvních 22 celků.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Zbrojovka Brno, která bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Jihomoravané se na přelomu října a listopadu ve dvojzápase utkají s Trenčínem. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.