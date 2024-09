Sadio Mané, Erling Haaland, Dominik Szoboszlai, Karim Adeyemi, Benjamin Šeško... Salcburk je zkrátka exkluzivní továrna, která dodává fotbalové Evropě vybroušené diamanty. Další takový s modro-bílým izraelským odleskem bude ve středu v úvodním kole Ligy mistrů trápit defenzivu Sparty. Oscar Gloukh (20), aktuálně nejhodnotnější artikl rakouského Red Bullu, má před sebou bezesporu oslnivou budoucnost.

Ve 20 letech patří bezpochyby mezi fotbalisty, kterým se napříč Evropou věští nejzářnější budoucnost. Gloukh, tohoto času plnohodnotný izraelský reprezentant, poutá pozornost velkoklubů a ne nadarmo u jeho jména na renomovaném serveru Transfermarkt visí cenovka 25 milionů eur (asi 629 milionů korun). Čím je však tolik výjimečný?

Je třeba začít od začátku. Oscar vyrůstal ve městě Rehovot asi 20 kilometrů od Tel Avivu a už jako pětiletý zdokonaloval své dovednosti na ulici. "Trávil jsem tam s kamarády veškerý čas. Byl jsem hodně malý a opravdu mladý," vzpomínal v rozhovoru pro Mail Sport dnes 170 centimetrů "vysoký" fotbalista, jenž při pouličních bitvách čelil dvakrát větším a starším soupeřům.

Preview zápasu Sparta Praha – Salcburk

Preview utkání. Livesport

"Když mi bylo pět, můj táta nechtěl, abych se stal profesionálním fotbalistou. Řekl mi, že mě musí vidět hrát a tak přišel," vyprávěl Gloukh o otci Maximovi, ruském emigrantovi. "Byl překvapen. Řekl mi: Jestli do toho chceme jít, musíme tomu dát sto procent," dodal.

A tak Oscar vstoupil do akademie nejúspěšnějšího klubu v zemi. Mládežnickým trenérům Maccabi Tel Aviv bylo od prvních tréninků jasné, že jim pod rukama vyrůstá hvězda.

Gólový debut

Ne vždy to však bylo růžové. Když bylo Gloukhovi 15 let, osm zápasů v řadě proseděl na lavičce a vážně přemýšlel, že s fotbalem sekne. Tehdy však zakročil táta. "Bylo to opravdu těžké, dokonce jsem chtěl skončit. Ale táta mě v tom nenechal. Řekl mi, že chce, abych pokračoval. Zavolal do klubu a řekl jim: Jestli to takhle půjde dál, tak už ho neuvidíte," líčil Oscar. Od té chvíle začalo všechno jít podle plánu.

Gloukh debutoval mezi dospělými jako sedmnáctiletý v domácím poháru proti Hapoelu Jerusalem, v lize si pak připsal premiéru 10 dní po 18. narozeninách. A sám si nadělil dárek, už ve 28. minutě totiž skóroval a přispěl tak ke konečné remíze 1:1 s Maccabi Haifa. "Dostal jsem šanci proti jednomu z největších týmů v Izraeli," vyprávěl pro Daily Mail. "Nebylo to jednoduché, cítil jsem tlak. Ale do zápasu jsem šel s klidnou hlavou, dal jsem gól a odehrál opravdu dobrý zápas," doplnil.

Klid ho ostatně dokonale vystihuje. Sám to z velké části připisuje k dobru jedinečné tréninkové metodě. Gloukh je totiž jedním z několika profesionálů (včetně mládežnických reprezentací Portugalska), kteří používají i-BrainTech – inovativní technologii, jež využívá umělou inteligenci, aby sportovcům pomohla zlepšit jejich mentální výkon. Ve zkratce: Pomocí pokrývky hlavy, která měří elektrické signály na obou stranách mozku, přístroj nabádá uživatele k vizualizaci scénářů ve hře, dokud se nestanou jeho druhou přirozeností.

Barcelona přišla pozdě

Možná i díky tomu se Gloukh v lednu 2023 stěhoval za sedm milionů eur (asi 176 milionů korun) do Salcburku. Bezesporu největší talent izraelského fotbalu byl přesvědčen, že jde o správnou volbu, přestože o něj jevila zájem i Barcelona. "Byl jsem nadšený, že o mě měli zájem. Nabídka ale přišla pozdě, už jsme měli dohodu se Salcburkem," uvedl před časem Oscar, jenž však odmala fandí a sní o Realu Madrid.

Později se ukázalo, že s rakouskou cestou udělal dobře. Naskočil sice do rozjetého vlaku, ale už v první sezoně přispěl k desátému ligovému titulu Red Bullu v řadě. Zatímco v 15 zápasech ročníku 2022/2023 stihl zapsat bilanci 2+2, druhá sezona v Mozartově městě byla pohledem čísel (narozdíl od těch týmových) fantastická. Gloukh v rakouské "továrně na talenty" zkrátka neustále rostl, což jasně vykresluje sedm ligových branek a 12 asistencí.

Oscar Gloukh v minulé sezoně v rakouské lize zářil. Livesport / FC Red Bull Salzburg

Jen pro představu: Gloukh v rámci rakouské Bundesligy v minulém ročníku kraloval asistencím, podstoupil druhý nejvyšší počet driblinků (107), z nichž bylo hned 68 úspěšných a připsal si čtvrtý nejvyšší počet klíčových přihrávek (53).

Není tak divu, že se během roku a půl jeho cenovka na Transfermarktu více než ztrojnásobila. Vedle již zmíněného klidu patří mezi největší Gloukhovy zbraně univerzálnost – umí totiž skvěle využít obě nohy a na trávníku ho můžeme vidět jak na pozici desítky, která je mu asi nepřirozenější, tak níže uprostřed hřiště, v roli falešné devítky či na křídle. Z čísel vyplývá, že se vyžívá v driblinku, který má vytříbený i díky nízkému těžišti. V mnoha ohledech připomíná hvězdné kolegy Paula Dybalu či Martina Odegaarda. Zkrátka jde o hráče, který disponuje vysokým fotbalovým IQ.

Česká zkušenost

O tom se ostatně přesvědčili i čeští mladíci na posledním malém Euru. V rozhodujícím zápase o postup ze skupiny mezi Lvíčaty a Izraelem totiž v 82. minutě přispěchal právě Gloukh s parádním centrem na zadní tyč – 0:1 a konec na turnaji. Přemožitelé Lvíčat nakonec i díky penaltě své největší naděje došli až do semifinále, kde ale nestačili na Anglii. Izrael tím jen potvrdil skvělou práci s mládeží, o rok dříve se totiž dostal do finále Eura devatenáctek, v němž rovněž podlehl Albionu. I tehdy u toho byl Gloukh, jenž si dokonce parádní trefou v souboji o zlato vysloužil ocenění za gól turnaje.

Vedle Vitíka, který si otestoval Gloukhovu sílu ve výše zmíněném zápase na evropském šampionátu hráčů do 21 let, se poměřili s izraelskou hvězdičkou i další sparťani. Soubor trenéra Larse Friise totiž sehrál s Red Bullem generálku před aktuální sezonou. A už v šesté minutě prohrával. Světe div se, prosadil se Gloukh. Nutno dodat, že Sparta nastoupila v sestavě bez několika opor a v závěru zápasu dokázala srovnat na konečných 2:2.

Na vzrůstem malého, ale jinak velkého fotbalistu si musí dát ve středu defenziva Letenských pozor – vždyť se na začátku sezony stihl blýsknout už hattrickem do sítě BW Linz (5:1). "Je to jejich top hráč. Je neuvěřitelně technický a šikovný," uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy brankář Tirolu Adam Stejskal, který s Gloukhem působil v Salcburku.

Oscar Gloukh se prosadil v letní přípravě proti Spartě. FC Red Bull Salzburg

Je totiž jen otázkou času, než do Salcburku zavítá zájemce ze slavné adresy a vyskládá na stůl tučný balík peněz. Red Bull takřka jistě svolí a odškrtne si další fantastický obchod. A Gloukh? Bude jen na něm, jestli jednoho dne dosáhne třeba až na Bílý balet. "Mým největším snem je hrát na Bernabéu v dresu Realu. Byl by to pro mě vrchol," prozradil.

První část přání se mu vyplní 22. ledna, kdy rakouský vicemistr zavítá v rámci 7. kola Ligy mistrů do španělské metropole. O tu druhou si bude muset říct na trávníku.