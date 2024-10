Roste City další velký talent? Spartě nastřílel hattrick, Anglie o něj bude bojovat s Nigérií

Mimořádný počin mladého Nigerijce Justina Oboavwoduoa (18), který ve středu sestřelil sparťanskou devatenáctku v UEFA Youth League, sledovala i jeho matka Judith, která v rozhovoru pro globální redakci Livesport Zpráv mluvila o synově budoucnosti i o tom, jakou zemi by mohl reprezentovat.

Zázračný útočník ve středu dovedl výběr Bena Wilkinsona na stadionu Joie k vítězství 3:0 nad českým týmem. Justin Oboavwoduo otevřel skóre již v deváté minutě, když po přihrávce německého křídelníka Farida Alfa-Ruprechta nedal šanci brankáři Sebastianovi Zajacovi.

Ve 37. minutě zvýšil vedení a osm minut před koncem zkompletoval hattrick, než byl o minutu později vystřídán Mathewem Warhurstem. Manchester City si tímto výsledkem udržel perfektní vstup do soutěže a navázal na vítězství 4:0 nad Slovanem Bratislava.

Působivým výkonem svého syna viditelně nadšená matka prozradila, jak Justina před zápasem s pražským týmem motivovala.

"Je to skvělý pocit, že hraje dobře, daří se mu a dává góly," řekla. "Samozřejmě jsem se za něj modlila a říkala mu: 'Jdi a dávej góly', protože to je to, co dělá."

Osmnáctiletý všestranný útočník, obdařený bleskovou rychlostí a měřící 175 cm, má díky hladu po gólech nakročeno k velké kariéře. Do City přišel v osmi letech a postupně prošel tamní akademií, aby v červenci 2022 podepsal profesionální smlouvu.

V minulé sezoně hrál za City U18 a byl součástí týmu, který vyhrál mistrovství světa klubů v Saúdské Arábii. Jako potvrzení fantastické sezony si připsal 30 startů za dorostenecký výběr a podílel se na 12 gólech, včetně toho na Etihadu při vítězství City ve finále FA Youth Cupu nad Leedsem.

Když Judith vypráví o jeho budoucnosti, vyjadřuje naději, že Justin bude jednou hrát za seniorský tým City.

"To je velký sen. V klubu je od svých pěti let, takže pokud by se tam dostal, bylo by to skvělé. Ale nevíme, kam ho budoucnost dovede. Zažil různé vzestupy a pády, je to dlouhý příběh. Ale všechno dobře dopadlo a nemůžeme si na nic stěžovat."

Přestože Justin reprezentoval Anglii na úrovních U16, U17 a U18, mohl by rozpoutat tahanici mezi reprezentacemi Nigérie a Anglie. "Vždycky jsem říkala, že jsme otevření tomu, kam nás Bůh povede. Jestli to bude Anglie, nebo Nigérie? Uvidíme, kam nás Bůh zavede," nechtěla matka talentu City naznačit, k jaké zemi má syn blízko.

Justin se připojí k týmu City do 21 let na sobotní ligový zápas proti West Bromwich Albion a bude chtít pokračovat v nastoleném gólovém tempu z posledního utkání proti West Hamu.

City v Premier League 2 vyhráli posledních pět zápasů a momentálně se nacházejí na čele tabulky s 15 body.

Fotbal mají Oboavwoduoovi očividně v rodině, protože Justinova mladší sestra Jane hraje rovněž za City a v současné době je součástí anglického týmu U17 na mistrovství světa žen v Dominikánské republice. Zajímavé je, že je nejmladší hráčkou v týmu, je jí pouhých 14 let a 10 měsíců.