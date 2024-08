Fuksové byli za finále na C2 šťastní. Jde o medaile, nic jiného se neřeší, řekl Martin

Bratři Martin a Petr Fuksovi naplnili v závodu deblkanoí na 500 metrů na olympijských hrách v Paříži své cíle postupem do finále i konečným sedmým místem. Ale po dramatickém finiši se ztrátou jen 65 setin sekundy na bronzové Španěly Joana Antoniho Morena a Diega Domíngueze cítili, že medaile byla blízko. V rozhovoru s českými novináři se ale shodli, že to bylo jejich nejlepší společné představení na velké akci.

"Já jsem celou dobu přemýšlel, že je super, že jsme před Brazilci, a říkal jsem si, ať jsou ti Brazilci někde strašně vepředu. Bohužel tak vepředu nebyli, nedá se nic dělat. Šli jsme do finále, že chceme předjet jednu loď a bude to super. Povedlo se, je to skvělé, ale stejně v koutku duše myslíte vždycky na lepší umístění. Trénujete a makáte pro to, abyste byli nejlepší. Je to úplně jedno, jestli je člověk čtvrtý, pátý, šestý, sedmý... Prostě tady jde vždycky jenom o medaile a nic jiného se neřeší," uvedl Martin Fuksa.

Petrovi bylo po projetí cílem jasné, že je to sedmé místo. "Závod to byl lepší než semíčko, jelo se nám dobře. Převedli jsme, na co jsme podle mě měli, takže dobré," podotkl se zmínkou o semifinálové jízdě, ve které jim stačilo porazit jednu loď a obsadit čtvrté místo. Rumunskou dvojici Ilie Sprincean, Oleg Nuta si proto hlídali. "My s těmi kluky závodíme roky, takže pocitově víme, kdo na tom je papírově nejlíp. Věděli jsme, že cesta do finále povede přes Rumuny, takže jsme si na ně počkali a pak jsme je jenom ke konci předjeli. Takže prostě spíš zkušenost než nějaká náhoda," podotkl Petr Fuksa.

V Paříži si zopakovali společnou účast pod pěti kruhy z Tokia, kde skončili druzí ve finále B. "S finále B nikdy nejste úplně spokojení. Teďka jsme v olympijským finále, to se říká mnohem líp. A nikdy jsme líp než na sedmém místě na mistrovství světa s bráchou nebyli, takže dobré," pochvaloval si jednatřicetiletý Martin Fuksa. "Šest lodí před námi ze světa... Už nominace byla tak strašně těžká, přes 30 deblovek. Takže jsme rádi, že jsme mezi top sedmi," doplnil o šest let mladší sourozenec.

Doufají, že se budou i nadále zlepšovat. "Hrozně rád bych s bráchu jednou přivezl medaili. Na to trénujeme a děláme pro to maximum, ale ostatní jsou hrozně rychlí," prohlásil Petr Fuksa. Věří, že se podaří jejich spolupráci v deblu ještě vyladit. "V závodě nám trochu chybí prodat to, co jedeme třeba v Česku nebo na tréninku. Třeba na mistrovství republiky jsme schopní jet (pětistovku) za 1:38, což je hrozně rychlý čas. Kdyby se nám to povedlo někdy prodat ve finále olympijských her, tak by to bylo nejlepší," doplnil Petr Fuksa. Olympijští šampioni Liou Chao a Ťi Po-wen z Číny získali v Paříži zlato v čase 1:39,48.

Ambice na singlu

Do jejich přípravy a plánů s C2 ale zasahují ambice na singlu. Martin Fuksa bude v pátek bojovat na kilometrové trati o medaile. "Je důležité říct, že většina soupeřů se soustředí hlavně na tu deblovku. Ti jsou na tom skoro každý trénink. My tolik tréninků na deblu nemáme. Za to patří Péťovi velký dík, že takhle toleruje mě. Myslím si, že konkurence je super. Jestli jsme byli šest desetin od medaile, vlastně jsme nikdy blíž nebyli, tak je potřeba to brát pozitivně a vzít si z toho jenom to nejlepší a doufat, že někdy to bude lepší," prohlásil starší z bratrů.

"Ale nechtěl bych, aby to vyznělo, že jsme smutní. Kdyby mi před Paříží někdo řekl, že budeme sedmí, tak řeknu, že je to paráda. Ale každý si v koutku duše myslí na medaili. Proto jedete na olympiádu, abyste si tu věc pověsili na krk. A chce to úplně každý. Četl jsem nějaký článek a Brazilec (Isaquias Queiroz) říkal, že jede pro dvě zlaté, a zatím je osmý. Každý chce mít zlaté medaile včetně nás, ale ne každý je může mít," dodal Martin Fuksa.