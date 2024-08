Postup do semifinále až ze druhé jízdy? Tohle máme natrénované, uklidňovali Fuksovi

Bratrům Martinovi (31) a Petrovi (25) Fuksovým unikl v dopolední rozjížďce ze třetího místa unikl přímý postup do semifinále, ale úspěch až v odpoledním čtvrtfinále nebrali jako komplikaci. V rozhovoru s českými novináři ujistili, že s takovým scénářem počítali.

"Přizpůsobovali jsme tomu i trénink, protože při něm vždycky přemýšlíte o té nejhorší možné variantě. Tohle máme natrénované a víme, že dvě pětistovky umíme krásně zvládnout. Teď jsme to předvedli. Náš cíl byl dostat se do semifinále. Jakoukoliv cestou. Což se povedlo, to je pro nás důležité," uvedl Martin Fuksa.

Ve středu ho čeká rozjížďka na singlkanoi na kilometrové trati, na níž bude loňský mistr světa útočit na první olympijskou medaili. "Já to mám (v programu) debl, singl, debl, singl..., takhle za sebou. Určitě se teď půjdu projet na singla, abych si chytil tu vodu. A pak pojedeme odpočívat. Zítra tam napálím singla, Péťa si trochu odpočine," popsal plány před svými starty ve středu, ve čtvrtek a pravděpodobně i v pátek.

Jeho bratr se bude soustředit na sebe a na společné čtvrteční vystoupení. "Popravdě ho moc nepovzbuzuju. Má rád svůj klid, nechám mu prostor, aby se mohl soustředit sám na sebe a já ho neotravoval. Půjdu se projet, budu si dělat, co budu chtít, aby měl Máťa klid. Takhle je to ideální," doplnil Petr Fuksa.

Bratři bydlí poblíž areálu ve Vaires-sur-Marne a rozhodnutí najít azyl tam si pochvalovali. "Stoprocentně správné rozhodnutí. Jsme blízko závodiště. Asi pět minut autem. Dneska jsme měli komplikace, že nám hlavní silnici zavřeli, takže jsme nakonec šli pěšky. Naštěstí moc dlouho ne. Taťka nás dovezl, co nejdál to šlo. Odstranili jsme nějaké zátarasy, jeli jsme i kus po cyklostezce. Bylo to v pohodě. V závodní den ale nechcete plýtvat žádnou sílu navíc. Ale snažil jsem se nastavit tak, že s tím nic neuděláme. Tak jsem to přijmul a nakonec v pohodě," uvedl Martin Fuksa.

Byl to ale jediný problém. "Zítra už se připravíme, budeme vědět, kudy jet, nejet. Máme tam klídek, na zahradě máme bazén, tak si tam skočíme. Vypneme od sportu, můžeme se na chvíli soustředit na regeneraci. Nemusíme chvíli myslet na kanoistiku, což je fajn," plánoval Martin Fuksa.

Výsledky čtvrtfinále. Livesport

Stejně jako v Tokiu jim vaří bývalá veslařka Eliška Vondrová. "Já jí říkám, že nám stačí jednoduchá jídla, ať nevyvařuje. Ale baví jí to, takže tam pořád něco připravuje. Já jsem o závodech skromný, vystačil bych si s kuřetem a rýží. To by mi stačilo. Dělám si ráno vlastní kaši, salát a jsem úplně spokojený. Ale Eliška nám dělá tiramisu, máme toho ranec," vyprávěl Martin Fuksa se smíchem.

Olympijská atmosféra na kanoisty naplno dýchla až při závodu. "Na startu rozjížďky jsem to pocítil hodně. Jeli s námi Francouzi, kteří byli vyhlašovaní před námi. Byl to randál, nejsme na to zvyklí, my jezdíme před menším publikem," doplnil Petr Fuksa.