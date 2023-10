Golfistka Thompsonová si v Las Vegas jako sedmá žena zahraje na mužské PGA Tour

Golfistka Lexi Thompsonová (28) si příští týden zahraje na turnaji mužské PGA Tour. Američanka dostala sponzorskou výjimku ke startu v Las Vegas.

"Doufám, že moje schopnost hrát proti mužům příští týden na Shriners Children’s Open vyšle zprávu mladým ženám, že mohou usilovat o splnění svých snů, bez ohledu na to, jak jsou náročné," uvedla v prohlášení Thompsonová.

Vítězka 11 turnajů elitní ženské LPGA bude sedmou ženou, která si zahraje na akci PGA Tour, a první od roku 2018, kdy Brittany Lincicomeová startovala na turnaji v Kentucky.

Thomsonová zahájila profesionální kariéru jako patnáctiletá, předtím si ve 12 letech na US Open zahrála jako nejmladší hráčka historie na turnaji kategorie major. Na LPGA čeká na výhru od roku 2019, loni zvítězila na turnaji evropské LET v New Yorku.