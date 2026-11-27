Poslední velký házenkářský turnaj se konal ještě v tehdejším Československu v roce 1990. Na mistrovství světa, které hostilo sedm měst – Praha, Ostrava, Plzeň, Zlín, Bratislava, Prešov a Žilina – obsadil federální výběr sedmé místo.
Čekání na návrat trvalo bezmála čtyři dekády a organizačnímu štábu se podařilo zajistit pro konání turnaje nejnovější českou multifunkční arénu. Euro 2026 bude hostit T ARENA na brněnském výstavišti. Kapacita haly je více než 13 300 sedadel.
Místa konání
Evropský šampionát se tentokrát netradičně koná v pěti zemích. Dvě skupiny bude hostit Rumunsko v desetitisícové hale v Kluži a o polovinu menší Oradee. Další základní skupiny budou mít dějiště v turecké Antalyi, polských Katovicích a v Bratislavě na Slovensku.
Skupiny ženského házenkářského Eura 2026:
Skupina A (Oradea): Maďarsko, Černá Hora, Slovinsko, Island
Skupina B (Kluž): Norsko, Rumunsko, Švýcarsko, Severní Makedonie
Skupina C (Antalya): Dánsko, Španělsko, Turecko, Řecko
Skupina D (Brno): Nizozemsko, Česko, Rakousko, Chorvatsko
Skupina E (Katovice): Francie, Polsko, Faerské ostrovy, Ukrajina
Skupina F (Bratislava): Švédsko, Německo, Slovensko, Srbsko
Termíny turnaje
Základní část šampionátu odstartuje v pátek 3. prosince. Poslední zápas základních skupin je na programu 9. prosince. Druhá fáze turnaje se od 10. prosince uskuteční v Polsku a Rumunsku. Finálový víkend se odehraje v Katovicích od 18. do neděle 20. prosince.
Hrací systém
Ze základní skupiny postoupí do druhé fáze turnaje vždy dva nejlepší týmy. Z šestičlenných skupin pak opět jen dva nejlepší postoupí do bojů o medaile.
Program české skupiny D (Brno)
4. prosince: Rakousko – Chorvatsko (18:00)
4. prosince: Nizozemsko – Česko (20:30)
6. prosince: Česko – Chorvatsko (18:00)
6. prosince: Nizozemsko – Rakousko (20:30)
8. prosince: Rakousko – Česko (18:00)
8. prosince: Chovatsko – Nizozemsko (20:30)
Český tým
Hlavní osobností týmu je Markéta Jeřábková, která se do reprezentace vrátila po dvouleté pauze, během níž se stala maminkou. V roce 2023 se Jeřábková stala nejlepší střelkyní mistrovství světa a v současnosti hraje za dánský klub Odense a nastupuje i v zápasech Ligy mistryň.
Českou ženskou reprezentaci vedou Tomáš Hlavatý a Dan Čurda, kteří finální 18člennou nominaci oznámí v neděli 29. listopadu. Ta vznikne po závěrečném soustředění a trenéři pouze zúží 20členný kádr o dvě hráčky.
Seznam hráček širšího kádru:
Brankářky: Sabrina Novotná (Méty, Fr.), Patricie Wizurová (Sokol Poruba), Michaela Malá (Baník Most).
Pravá křídla: Anna Franková (Rödertal, Něm.), Tereza Pazderová (Baník Most), Dominika Zachová (Baník Most). Pravé spojky: Valerie Smetková (Brest Bretagne, Fr.), Marie Poláková (Halle-Neustadt, Něm.). Střední spojky: Veronika Holečková (Slavia Praha), Julie Franková (Baník Most), Kamila Březinová (Neckarsulm, Něm.). Levé spojky: Markéta Jeřábková (Odense, Dán.), Charlotte Cholevová (Metzingen, Něm.), Veronika Vávrová (Kynžvart), Tereza Vostárková (Slavia Praha), Eliška Desortová (Blomberg Lippe, Něm.). Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Gloria Bistrita, Rum.), Klára Kubálková (Zora Olomouc). Pivotky: Anna Jestříbková (Baník Most), Karolína Pejšová (Slavia Praha)
Vstupenky
Házenkářské Euro je vůbec první akcí pořádanou ve zbrusu nové T ARENĚ v Brně. Denní vstupné stojí od 890 Kč, zakoupit je možno i balíček na celou dobu základních skupin, jehož cena je od 2070 Kč.
Vstupenky je možné koupit na portálu Eventim.
Kde Euro 2026 sledovat
Zápasy české reprezentace bude v přímých přenosech vysílat stanice ČT sport.
Přehled vítězů ME žen v házené
Tradice mistrovství Evropy začala v roce 1994 po založení samostatné Evropské házenkářské federace. Dříve se velké turnaje hrály jen jako mistrovství světa, přesto je pokaždé vyhrály evropské výběry.
Historicky nejúspěšnější zemí je Norsko, které získalo již 10 zlatých medailí a vyhrálo i tři poslední šampionáty. Českým maximem je 8. místo z let 1994 a 2002.
1994 – 1. Dánsko, 2. Německo, 3. Norsko. Česko na 8. místě.
1996 – 1. Dánsko, 2. Norsko, 3. Rakousko. Bez české účasti.
1998 – 1. Norsko, 2. Dánsko, 3. Maďarsko. Bez české účasti.
2000 – 1. Maďarsko, 2. Ukrajina, 3. Rusko. Bez české účasti
2002 – 1. Dánsko, 2. Norsko, 3. Francie. Česko na 8. místě.
2004 – 1. Norsko, 2. Dánsko, 3. Maďarsko. Česko na 15. místě.
2006 – 1. Norsko, 2. Rusko, 3. Francie. Bez české účasti.
2008 – 1. Norsko, 2. Španělsko , 3. Rusko. Bez české účasti.
2010 – 1. Norsko, 2. Švédsko, 3. Rumunsko. Bez české účasti.
2012 – 1. Černá Hora, 2. Norsko, 3. Maďarsko. Česko na 12. místě.
2014 – 1. Norsko, 2. Španělsko, 3. Švédsko. Bez české účasti.
2016 – 1. Norsko, 2. Nizozemsko, 3. Francie. Česko na 10. místě.
2018 – 1. Francie, 2. Rusko, 3. Nizozemsko. Česko na 15. místě.
2020 – 1. Norsko, 2. Francie, 3. Chorvatsko. Česko na 15. místě
2022 – 1. Norsko, 2. Dánsko, 3. Černá Hora. Bez české účasti.
2024 – 1. Norsko, 2. Dánsko, 3. Maďarsko. Česko na 15. místě.