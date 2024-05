Los hokejové LM: Třinec zavítá do Švédska. Sparta a Pardubice mají čtyři stejné soupeře

Zatímco světový šampionát má na programu volný den, v jeho dějišti se za přítomnosti legendárního dua Patrik Eliáš, Petr Čech, uskutečnil los hokejové Ligy mistrů. V osudí v pražském O2 Universum bylo 24 klubů včetně tří českých zástupců – mistrovského Třince, Pardubic a Sparty. Oceláři se během jubilejního 10. ročníku podívají například do Švédska, Pardubice i Spartu čeká výjezd do Anglie.

Mistrovský Třinec, který byl nasazený v prvním koši, přivítá doma švýcarský Fribourg-Gottéron, švédské Växjö a Osvětim a vydá se k duelům do švédského Karlstadu s Färjestadem, do Lausanne a francouzského Rouenu.

"Zajímaví soupeři, jak na venkovní, tak i domácí zápasy. Těšíme se na to. Já osobně nejvíc na Färjestad, silný švédský tým, ve kterém mám navíc kamaráda, s nímž jsem hrával před dvaceti lety za Eisbären. V Třinci bereme Ligu mistrů vždy vážně, jsou dobré kvalitní zápasy, hrajete s nejlepšími týmy u celé Evropy. V minulosti jsme se dostali až do semifinále, rádi bychom si podobně úspěšné vystoupení zopakovali," řekl novinářům vedoucí mužstva a trenér brankářů Jaroslav Kameš.

Pardubice, nasazené do druhého koše, mají ještě doma Pelicans Lahti a venku Straubing. "Liga mistrů je velice kvalitní soutěž. Hrají ji nejlepší týmy v Evropě a jsem rád, že my jsme mezi nimi," řekl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

"Los je pro nás atraktivní, čekají nás opravdu zajímavé zápasy. Jsou tam zástupci německé ligy, která je velice kvalitní. Stejně tak dva týmy z finské ligy, kterou řadím mezi evropskou špičku. Těšíme se i na Sheffield a Fehérvár, jsou to týmy, se kterými se nepotkáváme tak často. Myslím si, že nás čeká šest kvalitních zápasů, bude to dobré měření sil a diváci se mají na co těšit," dodal.

Sparta ze třetího koše dostala jiný německý tým Bremerhaven a Salcburk. "Vracíme se zase po roční odmlce. Čekají nás pěkní soupeři, bude to zajímavé. Jsem zvědavý na Fehérvár, jak to bude vypadat, a musím říct, že se těším do Sheffieldu. Těšíme se na to. Budeme se snažit jít co nejdále. Doufám, že budeme hrát ještě v úterý," uvedl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

"I když prestiž a vše spojené s Ligou mistrů jde nahoru asi pomaleji, než jsme očekávali, tak soutěž určitě má svou prestiž. Není to jednoduché, hlavně sehnat peníze, ale věřím, že Liga mistrů určitě má budoucnost a posun je vidět," řekl Divíšek. "Doma budeme hrát určitě v O2 areně," dodal.

Nový ročník začne 5. září, základní skupiny skončí 16. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 12. listopadu. Nový šampion bude korunován 18. února.

Třinec a Pardubice si zopakují účast z minulé sezony. Třinečtí Oceláři, kteří získali pátý titul za sebou, se v desátém ročníku Ligy mistrů představí podeváté. Chyběli pouze v sezoně 2016/17. Poražený finalista a vítěz základní části extraligy Pardubice budou hrát popáté a Sparta, která byla v dlouhodobé soutěži druhá a získala bronz, se zúčastní pošesté.

Soupeři Třince: Fribourg-Gottéron, Växjo Lakers, Unia Oswiecim (vše doma), Färjestad Karlstad, Lausanne HC, Rouen Dragons (vše venku).

Soupeři Pardubic: Tappara Tampere, Pelicans Lahti, Fehérvár AV19 (vše doma), Eisbären Berlín, Straubing Tigers, a Sheffield Steelers (vše venku).

Soupeři Sparty: Tappara Tampere, Fischtown Pinguins, Fehérvár AV19 (vše doma), Eisbären Berlín, EC Red Bull Salzburg, Sheffield Steelers (vše venku).