Začíná hokejová Liga mistrů: Nová pravidla, tři extraligové celky i zúžený formát

Za účasti tří extraligových týmů odstartuje ve čtvrtek úvodními zápasy hokejová Liga mistrů. V novém formátu s 24 účastníky namísto 32, jež hrály evropskou soutěž od sezony 2017/18, budou o úspěch na mezinárodní scéně usilovat úřadující mistr Třinec, vítěz základní části posledního ročníku extraligy Pardubice a Vítkovice, které skončily za Dynamem druhé.

Zeštíhlený peloton není nově rozdělený do skupin. Každý z týmů odehraje namísto toho v základní části šest zápasů proti různým soupeřům – po třech doma i venku. Výsledky se budou započítávat do celkové tabulky a 16 nejlepších mužstev následně postoupí do play off.

"Myslím, že nás čeká skvělá sezona. Neustále se snažíme soutěž vylepšovat. Udělali jsme pár změn a bude hodně zajímavé sledovat, jak ve skutečnosti zafungují. S 24 týmy nás čeká ještě těžší, náročnější a vyrovnanější soutěž než dosud," uvedl během on-line tiskové konference prezident soutěže Jörgen Lindgren.

"Věříme, že tohle bude skvělá příležitost pro týmy i jejich fanoušky, protože budou mít možnost poměřit se a poznat nové různé soupeře, než tomu bylo v minulosti," řekl výkonný ředitel soutěže Martin Baumann. "Jasně, je to určitý risk zúžit soutěž na 24 týmů. Ale věříme, že v Lize mistrů budeme mít teď ty úplně nejlepší týmy, jež se utkají mezi sebou. Proto také věříme, že to bude dobrá změna," dodal Baumann.

Východočeši zasáhnou do bojů jako první. V úvodním hracím dnu narazí ve čtvrtek na Ilves Tampere, s nímž se shodou okolností utkají všechny české týmy. V neděli se představí ve švédské Skelleftee, pak nastoupí dvakrát po sobě doma proti norskému Stavangeru (7. září) a německému Ingolstadtu (9. září). Venku pak bude hrát Dynamo proti Servette Ženeva (10. října) a Belfastu (18. října).

"Jsem nadšený, je skvělé být zpátky v Lize mistrů. Těšíme se na skvělé zápasy před začátkem naší sezony v extralize a věříme, že nám právě do domácí soutěže pomohou. Myslím, že hráčům tyto zápasy proti kvalitním soupeřům hodně dají," prohlásil trenér Václav Varaďa.

"Každý ten soupeř bude něčím zajímavý. Švýcarský tým s klukama, které znám z Ruska, to bude velký test. Ale zároveň se těším i na ty ostatní soupeře, třeba Belfast. Bude to úplně jiný styl hokeje, něco jiného. Každý ten zápas nám může něco dát a bude něčím trochu speciální," podotkl tahoun ofenzivy Východočechů Lukáš Sedlák.

Třinec si zajistil účast již poosmé, vícekrát se to povedlo jen obhájci prvenství Tappaře Tampere, která je ve startovním poli již podeváté a ani jednou nechyběla. Až na vrchol ale Oceláři dosud nedošli, nejlépe si vedli v ročníku 2017/18, kdy hráli semifinále.

Slezané začnou dvěma zápasy doma: v pátek proti švýcarskému týmu Rapperswil-Jona a v neděli proti Mnichovu. Pak je čeká cesta do Finska a souboje proti Ilvesu Tampere (8. září) a Lahti (10. září). Následně přijdou na řadu duely na ledě Stavangeru (11. října) a doma proti dánskému Aalborgu (18. října).

"Uvidíme, zda bude výhodou, že začínáme dvěma zápasy doma. Čekají nás v nich dva těžcí soupeři. S novými pravidly bude opravdu zajímavé, jak to bude všechno vypadat. Jsem každopádně nadšený, že jsme zase zpátky v Lize mistrů a budeme se moct poměřit se zajímavými soupeři. Budeme chtít vyhrát každý zápas a udělat konečně v soutěži nějaký velký úspěch," uvedl asistent třineckého trenéra Vladimír Országh.

Ostravané začnou stejně jako Třinec dvěma duely v domácím prostředí. V pátek nastoupí proti Mnichovu, v neděli vyzvou mužstvo Rapperswil-Jona. Následovat budou venkovní zápasy ve Finsku v arénách Lahti (8. září) a Ilvesu (10. září), domácí utkání se švýcarským celkem Biel-Bienne (11. října) a závěrečný duel ve skupině v Ingolstadtu (17. října).

"Těšíme se stejně na úplně všechny soupeře. Bude to pro nás skvělá zkušenost," řekl kouč Miloš Holaň.

Základní skupiny skončí v polovině října, o měsíc později začnou vyřazovací boje v play off, v němž nebude zapotřebí los, ale utkají se první s šestnáctým celkem po základní části, druhý s patnáctým atd. Nový vítěz bude znám po finálové bitvě, která je na programu 20. února.

Vedení soutěže rozdělí na odměnách celkem 2,45 milionu eur (cca 59 milionů korun). Vítěz se může těšit na 360 tisíc eur (téměř 8,7 milionu korun), poražený finalista zinkasuje 240 tisíc eur.