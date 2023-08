Ofenziva na prvním místě. Liga mistrů chystá revoluci, ukáže nové přesilovky i oslabení

Nejen pozměněný formát, ale také pravidla samotné hry budou přitahovat pozornost v nadcházející sezoně hokejové Ligy mistrů. Vedení soutěže totiž vyzkouší tři poměrně zásadní úpravy týkající se situací při vyloučení. Soutěž chce jejich prostřednictvím nabídnout více vstřelených gólů, možnost větší dramatičnosti či zvýšení atraktivity hry pro diváky.

První novinkou je, že inkasovaný gól v oslabení neukončí přesilovku soupeře. Podobně jako v případech vyšších trestů si tak hráči i u menších trestů odpykají na trestné lavici celé dvě minuty. Druhá změna se týká vstřelené branky v signalizované výhodě. V takovém případě se odkládaný trest neruší a tým bude mít i přes dosažený gól k dispozici přesilovku. Třetí úprava pobízí naopak tým bránící v oslabení k větší útočné aktivitě, neboť dosažením gólu ukončí početní výhodu soupeře.

"Vždy se snažíme o nějaký další rozvoj a vývoj. Věříme, že tyto změny přinesou zase něco navíc zábavy a vzrušení pro fanoušky. Snad to přinese více šancí i gólů. Myslím, že není ani lepší platforma, kde takové změny vyzkoušet, než je zkusit právě v Lize mistrů, kde hrají nejlepší týmy Evropy," řekl během on-line tiskové konference k začátku Ligy mistrů Tobias Salmelainen, člen Sportovní komise soutěže.

Sám je zvědavý, co změny přinesou. "Co jsem mluvil s kolegy, vnímají to pozitivně. Uvidíme, jak to bude během turnaje vypadat. Je to jako se vším jiným, co je nové - přináší to pozitiva i negativa. Jeden tým z toho bude nadšený, jiný třeba rozčarovaný. Uvidíme. Nemyslím ale, že by to měnilo styl hokeje jako takový," dodal bývalý útočník, jenž v současnosti zastává i post sportovního manažera v IFK Helsinky.

S očekáváním se těší na změny i zástupci českého hokeje. "Všechny změny pravidel kvituju. Vnímám to tak, že vše podporuje útočnou hru. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, ale v globálu to hodnotím pozitivně pro to, aby padalo více branek," uvedl Václav Varaďa, hlavní trenér Pardubic.

Určité obavy mohou panovat z nutnosti "přepnout", ať už pro hráče, rozhodčí či diváky, neboť Liga mistrů bude jediná, kde budou změny platit. Na dosud neobvyklé situace se budou muset aktéři dobře připravit. "Myslím si, že to ti kluci budou vnímat. Každý z hráčů má herní myšlení, které ho specializuje na určitou část hry a na určité dovednosti. Podle toho my hráče budeme připravovat," řekl Varaďa.